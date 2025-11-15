A- A+

TELEVISÃO Em seu primeiro trabalho como atriz, Viviane Araújo teve cena de sexo com Tarcísio Meira 'Foi tenso, mas não pela nudez em si. Fiquei nervosa por estar com ele', disse, à época; rainha de bateria do Salgueiro, a carioca vai voltar à TV na novela 'Três Graças'

Nos últimos dias, o nome de Viviane Araújo tem dado o que falar nas redes sociais. É que a atriz vai voltar às novelas em "Três Graças", de Aguinaldo Silva, como um amor do passado de... Misael, personagem interpretado por Belo. Viviane e Belo ficaram juntos por 9 anos, entre 1998 e 2007.



Mas a jornada de Viviane na TV começou há 21 anos, na minissérie "Um só coração" (2004), de Maria Adelaide Amaral e Alcides Nogueira. Na trama, ela teve uma cena de sexo com Tarcísio Meira (1935-2021).





— A cena foi tensa. Mas não pela nudez em si. Fiquei nervosa por estar com o Tarcísio — explicou Viviane em 2014, na época da novela "Império", contando que o ator foi muito gentil. — Ele foi ótimo e conversou comigo antes.



Depois da minissérie, Viviane participou do humorístico "Zorra total". Seu primeiro papel de destaque numa novela foi como a manicure Naná em "Império" (2014). Também integrou os elencos de "Rock story" (2016), "O sétimo guardião" (2018) e "Volta por cima" (2024).

