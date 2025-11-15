Em seu primeiro trabalho como atriz, Viviane Araújo teve cena de sexo com Tarcísio Meira
'Foi tenso, mas não pela nudez em si. Fiquei nervosa por estar com ele', disse, à época; rainha de bateria do Salgueiro, a carioca vai voltar à TV na novela 'Três Graças'
Nos últimos dias, o nome de Viviane Araújo tem dado o que falar nas redes sociais. É que a atriz vai voltar às novelas em "Três Graças", de Aguinaldo Silva, como um amor do passado de... Misael, personagem interpretado por Belo. Viviane e Belo ficaram juntos por 9 anos, entre 1998 e 2007.
Mas a jornada de Viviane na TV começou há 21 anos, na minissérie "Um só coração" (2004), de Maria Adelaide Amaral e Alcides Nogueira. Na trama, ela teve uma cena de sexo com Tarcísio Meira (1935-2021).
— A cena foi tensa. Mas não pela nudez em si. Fiquei nervosa por estar com o Tarcísio — explicou Viviane em 2014, na época da novela "Império", contando que o ator foi muito gentil. — Ele foi ótimo e conversou comigo antes.
Depois da minissérie, Viviane participou do humorístico "Zorra total". Seu primeiro papel de destaque numa novela foi como a manicure Naná em "Império" (2014). Também integrou os elencos de "Rock story" (2016), "O sétimo guardião" (2018) e "Volta por cima" (2024).