Em show de despedida, Ozzy Osbourne cantou sentado e fez "profecia"

O roqueiro conhecido como “príncipe das trevas”, Ozzy Osbourne, queria se despedir em grande estilo. Pioneiro do heavy metal, ele morreu aos 76 anos nesta terça-feira (22). Sofria de mal de Parkinson e fez o último show da carreira cerca de três semanas antes da morte — o primeiro show solo em sete anos, aliás. Na apresentação, transmitida mundialmente, o músico apareceu sentado e fez declarações em que dizia que ele e o público cantariam ali a “última música”.

O evento, um festival de um dia chamado “Back to the Beginning” (De volta ao começo), foi concebido como uma homenagem ao roqueiro. Na ocasião, pela primeira vez desde 2005, ele ainda se reuniu com o guitarrista Tony Iommi, o baixista Terence “Geezer” Butler e o baterista Bill Ward, os outros três integrantes originais do Black Sabbath, sua revolucionária banda dos anos 1970, para um set de quatro músicas.

O grand finale do próprio Sabbath serviu como um lembrete de que nenhum outro grupo de metal conseguiu reproduzir os grooves viscosos que Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward desenvolveram no final dos anos 1960 e início dos 1970 — músicos tão imersos no blues, no jazz e no R&B quanto no então nascente hard rock. Depois de uma reunião prometida com Ward, em 2011, que não se concretizou, o Sabbath gravou e fez turnês com outros bateristas, tornando o show de sábado um retorno muito aguardado — e que correspondeu às expectativas.

A banda começou de forma um pouco hesitante com “War Pigs”, mas encontrou seu ritmo em “N.I.B.” e “Iron Man”, culminando com o encerramento em “Paranoid”, exibindo o balanço arrastado e a fluidez improvisada que tornaram o grupo um padrão-ouro para os aficionados do peso vintage. Assim como fez na cerimônia do Hall da Fama do Rock & Roll no ano passado, Osbourne se apresentou sentado em um trono negro ornamentado, com caveiras e asas de morcego. Ele demonstrava um prazer visível tanto com a performance dos colegas quanto com o entusiasmo da plateia.

Falando ao público antes de “Paranoid”, Osbourne expressou profunda gratidão ao falar com seus fãs — ao que tem sido considerado quase como uma profecia nas redes:

— Infelizmente, chegamos à nossa última música… De todos os tempos — disse ele, após uma pausa, com um tom levemente melancólico. — Quero apenas dizer a vocês, em nome dos rapazes do Black Sabbath e de mim mesmo, que o apoio de vocês ao longo dos anos tornou possível vivermos o estilo de vida que temos. Obrigado, do fundo do meu coração. Eu amo vocês, nós amamos vocês.

Ozzy vinha se apresentado pouco, em meio a problemas de saúde, que incluía também enfisema, apesar de ter lançado dois álbuns bem recebidos recentemente.

