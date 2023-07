Em show em Portugal, Maria Bethânia faz alusão a Bolsonaro: 'Inelegível'; veja vídeo

A- A+

Num show realizado em Oeiras, nos arredores de Lisboa, em Portugal, na noite do último sábado, Maria Bethânia comemorou em cima do palco a decisão do Superior Tribunal Eleitoral pela inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por cinco votos a dois, a corte dediciu que ele não poderá se candidatar a cargos públicos por oito anos.

"Inelegível", disse a baiana após cantar 'Cálice'. "Oito anos. Viva o Brasil!"

Nas redes sociais, circulam neste domingo vários vídeos com imagens da cantora fazendo seu posicionamento político no Festival Jardins do Marquês – Oeira Valley. A própria cantora também postou em seu Instagram a performance da música.

