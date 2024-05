A- A+

artes visuais Em sua culminância, projeto "B'ECO" abre as portas do ateliê de Marcelo Silveira, em Gravatá Com incentivo do Funcultura, o projeto durou 16 meses, em seis oficinas

É no Alto do Cruzeiro, em Gravatá, que está localizado o Espaço Cultural Casa das Pedras, desde 1986, ateliê do artista Marcelo Silveira. Neste sábado (1º), das 10h às 17h, o espaço receberá a culminância do projeto “B’ECO”, que, ao longo de 16 meses, ofereceu uma série de cursos gratuitos de formação no campo da arte e de educação patrimonial e financeira para moradores da região.

Ao longo do dia, participantes e público presentes poderão interagir e participar de experimentações com pintura e serigrafia e vivências diversas nos ambientes do ateliê. Também será servido almoço com menu especial (arroz vermelho, cuscuz com banana, milho, amendoim, galinha, chás de hibisco e mate), reforçando o caráter do encontro, com todos à mesa, em um momento de trocas e diálogos.



Para quem quiser participar do almoço, é preciso contribuir com o valor de R$ 30. O projeto contará com transporte, que sai do Recife às 8h, com destino à Gravatá. O retorno está agendado para as 17h e o passeio já inclui a participação no almoço e nos lanches, ao custo de R$ 100.



Projeto

O nome do projeto, "B’ECO", faz alusão à ideia de eco – fazer ecoar, reverberar – e ao nome beco, que margeia um dos muros da Casa das Pedras, onde Marcelo Silveira segue trabalhando desde 1986. O artista tem, entre suas frentes de trabalho, o desejo de troca, de criação de pactos, de conversas. Por isso, sempre foi um desejo dele transformar o ateliê em um espaço aglutinador, um ponto de encontro.





Com o intuito de expandir esse processo que vem sendo construído há anos junto a essa comunidade, surgiu o projeto "B'ECO". Tudo começou a partir da imagem do Alto do Cruzeiro feita através de um drone. A partir das imagens, os participantes foram identificando suas casas, seus vizinhos e outros espaços. Essas descobertas passaram para o muro do beco, num grande mapa desenhado por um dos alunos, conhecido como Branco.

Durante 16 meses, foram realizadas seis oficinas que trabalharam questões patrimoniais e de educação financeira, além de uma série de encontros, excursões, visitas e bate-papos com artistas. Passaram pelo projeto nomes como Viviane Pascual, Gabriela Motta, Rodrigo Neves, Suzana Azevedo.

“Formar pactos, diálogos, trocar, conversar são elementos fundantes do meu modo de produção. Esse projeto é super importante e está em total conexão com essas ideias. Uma oportunidade de fazer ecoar vários saberes, ensinar, aprender, trocar, criar... Co-lecionar”, destaca Marcelo Silveira.

Uma ideia antiga do artista, agora, se concretiza: transformar o espaço num ambiente onde a população da região pudesse frequentar e criar. Agora, a Casa das Pedras ganhou uma nova entrada independente, no beco que acompanha um de seus muros. Ali foi feita uma abertura que leva para o quintal da casa onde começa a funcionar uma espécie de ateliê aberto que pode ser utilizado pela comunidade.

SERVIÇO

Culminância do projeto "B'ECO"

Quando: Sábado (1º), das 10h às 17h

Onde: Espaço Cultural Casa das Pedras | Rua do Cruzeiro, 148, Alto do Cruzeiro - Gravatá/PE

Quanto: R$ 100, Transporte Recife - Gravatá / Gravatá - Recife + Almoço // R$ 30, para apenas o almoço

Informações (pacote do passeio): (81) 99735-2145 (Rodrigo) ou Bernardo (81) 99506-0257 (Bernardo)



