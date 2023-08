A- A+

Televisão Em sua primeira entrevista na TV, mãe de Larissa Manoela chora e passa mal Conversa com a jornalista Chris Flores será exibida no domingo (20) no SBT

A mãe da atriz Larissa Manoela, Silvana Taques, recebeu a jornalista Chirs Flores, do SBT, para repercutir as falas da filha divulgadas no último domingo (13), no Fantástico. Trechos da conversa já são divulgados pela emissora, como sendo a primeira entrevista de Silvana para a televisão.





De acordo com o site Notícias da TV, ela chorou bastante e implorou para ter a filha de volta. Em alguns momentos, inclusive, a conversa foi interrompida por conta de crise emocional.

"Foi muito chocante ouvir tudo o que eu ouvi", disse, ao opinar sobre o vídeo do Fantástico. Ainda de acordo com Silvana, ela teria chamado a filha para conversar, mas a atriz não aceitou o convite, deixando a família ainda mais abalada.

Após a entrevista de Larissa Manoela, os pais afirmaram que nunca tiveram interesse no dinheiro da filha. "Ela sempre pôde comprar tudo o que ela quisesse", disse a mãe. Ainda na conversa, Silvana afirmou que a relação das duas começou a estremecer depois do noivado de Larissa.

Veja também

DESPEDIDA Corpo de Léa Garcia é velado no Theatro Municipal do Rio