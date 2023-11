Em suas redes sociais, Snoop Dogg anuncia que deixará de fumar; "Respeitem minha privacidade"

O mundo nunca mais será o mesmo depois da notícia desta quinta (16): o rapper norte-americano Snoop Dogg anunciou, em suas redes sociais, que deixará de fumar. Conhecido por ser um ferrenho defensor do uso recreativo da cannabis sativa, o artista fez um post conciso em sua conta no Instagram para divulgar a decisão.

"Após muita consideração e conversas com minha família, decidi parar de fumar. Por favor, respeitem minha privacidade agora", disse o artista em sua publicação.

Porém, uma observação: na publicação, ele não diz o que exatamente irá deixar de fumar.

