Em talk show, Fernanda Torres cita ''momento bíblico e apocalíptico'' vivido durante incêndios em LA

Fernanda Torres se sentiu em casa durante o programa "Live with Kelly and Mark", exibido nesta quinta-feira (16), nos Estados Unidos. A atriz foi recebida ao gritos de "Brasil, Brasil, Brasil" pela plateia presente no talk show matutino. "Vocês vieram todos do Brasil?", questionou a brasileira, surpresa com a reação do público no programa gravado em Nova York.



Antes de falarem sobre "Ainda Estou Aqui", Kelly Ripa e Mark Consuelos questionaram Fernanda sobre como foi passar os dias anteriores em Los Angeles, cidade afetadas pelos incêndios.

— Foi inacreditável. Tivemos a noite do Globo de Ouro no domingo. No dia seguinte fomos para Palm Springs. E na terça tudo começou a ficar um pouco estranho. Na quarta, meu marido me avisou, "O telefone está dizendo que temos que evacuar" — lembra a vencedora do Globo de Ouro de melhor atriz drama.



— Fomos para a costa e consegui sentir a diferença no ar. Vivemos um momento bíblico e apocalíptico em LA. Sinto muito por LA. É uma comunidade incrível, as pessoas perdendo tudo. Foi uma semana estranha. Saí desse momento hollywoodiano para a realidade dos dias atuais.

Durante a entrevista, a brasileira citou Nova York como uma espécie de segunda casa ao lembrar que passou muito tempo na cidade nos anos 1990. Ela também falou sobre a família ao brincar que "ninguém escapou" de trabalhar com arte e entretenimento. Questionada sobre algum conselho que teria recebido da mãe, Fernanda Montenegro, a atriz afirmou:

— Meus pais eram muito independentes. Eles passaram a vida produzindo as próprias peças e escolhendo o que fazer em seguida. Não me deram conselhos, mas esse sentimento de independência sito ter herdado deles.

