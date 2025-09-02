Em tom emocionante, William Bonner anuncia que deixa o Jornal Nacional a partir de novembro

A- A+

No encerramento do Jornal Nacional desta segunda-feira (1º), a edição especial de 56 anos do telejornal teve um momento de emoção, com o anúncio de que William Bonner deixará o cargo de apresentador e editor-chefe. Ele segue para o Globo Repórter em 2026, ao lado de Sandra Annenberg.



César Tralli será o novo parceiro de Renata Vasconcellos, que permanece na apresentação de um dos principais programas da emissora. Cristiana Souza Cruz, atual editora adjunta, será a nova editora-chefe. A dupla anunciou uma série de mudanças na atração. Do rádio ao JN, relembre trajetória de William Bonner

— A primeira novidade é que estou concluindo meu ciclo profissional. É muito estranho falar de mim aqui no jornal, mas vamos lá. A minha decisão de mudar de atividade já tem cinco anos. Ela surgiu num momento em que muita gente repensou a vida profissional, quando a pandemia estava no auge. Naquela época, um dos meus três filhos estava de mudança para estudar em outro país. E eu sentia que nos meus dias só cabiam as coisas que eu precisava fazer. Mas ficavam de fora coisas que eu gostaria de fazer, a conta não estava fechando. Só que era um momento muito difícil para fazer um movimento desses — contou Bonner no último bloco do jornal.





Bonner explicou que hoje tem dois filhos morando no exterior e que, além dos 29 anos de bancada, ele completa, essa semana, 26 anos como editor-chefe da atração, "acumulando a apresentação com todas as demandas da chefia da equipe de editores, o tempo que isso demanda, que não é pouco". E que o Globo Repórter é o único programa jornalístico em que ele não trabalhou na Globo, desde a sua chegada à emissora, em 1986.

Renata Vasconcellos anunciou que Roberto Kovalick irá substituir Tralli no Jornal Hoje e Tiago Scheuer entra no Hora 1 em seu lugar. "Tudo isso em novembro, para todo mundo se preparar para os novos horários de trabalho".

William Bonner entrou no JN em 1996, ao lado de Lillian Witte Fibe, substituindo Sérgio Chapelin e Cid Moreira. O jornalista é o apresentador com maior tempo no programa, mais até do que o próprio Cid. São 29 anos de um, contra 26 de outro. O paulistano radicado no Rio disse que a decisão de deixar os cargos de apresentador e editor-chefe foi puramente pessoal e começou a ser tomada em 2020, durante a pandemia da Covid-19. Os boatos sobre sua possível saída já corriam desde então.

— William nos procurou há cinco anos, manifestando um desejo de encontrar um outro caminho que desse a ele mais tempo para sua vida pessoal — disse Ricardo Villela. — Entendemos que era um movimento que exigia tempo para preparar um sucessor e entender o melhor lugar no jornalismo da Globo para o William.

O jornalista, que não descarta participar dos debates eleitorais no ano que vem, sabe que a saída do JN vai gerar especulações de todo tipo, mas faz questão de frisar que a família foi o fator determinante para tal decisão. Dois de seus três filhos, fruto do casamento com a jornalista Fátima Bernardes (de 1990 a 2016), moram na França, e ele quer ter mais tempo para eles.

Cristiana Souza Cruz, "número dois" do telejornal, será promovida a partir de novembro para o posto de editora-chefe, cargo que também era de Bonner.

— São 29 anos de casa, e eu estou envolvida com o Jornal Nacional em pelo menos metade desse tempo — diz Cristiana Sousa Cruz, que já trabalhou na produção, edição, escritório de Nova York e foi diretora de programas na GloboNews.

