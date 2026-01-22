Em torcida por "O agente secreto", brasileiros "invadem" transmissão do Oscar

A- A+

Só dá a bandeira do Brasil na caixinha de comentários da transmissão ao vivo do evento que revela os indicados ao Oscar 2026, nesta quinta-feira (22). Em torcida pelo filme " O agente secreto" (2025) — e pelo diretor Kleber Mendonça Filho e o ator Wagner Moura —, brasileiros "invadiram" a publicação com centenas de palavras de apoio ao longa-metragem nacional. "O Oscar sem brasileiros é simplesmente sem graça", comentou um internauta, em referência ao calor dos brasileiros.

Fato é que após a cerimônia do Globo de Ouro, que terminou com vitória dupla de "O agente secreto" nas categorias de melhor filme em língua não inglesa e melhor ator, para Wagner Moura, agora é hora de voltar as atenções para a mais badalada cerimônia do audiovisual mundial.





A 98ª edição da premiação acontece no próximo dia 15 de março, mas antes temos que conhecer a lista final de indicados. O anúncio das indicações ao Oscar 2026 acontece nesta quinta-feira (22), a partir das 10h30. A atriz Danielle Brooks, de "A cor púrpura", e o ator Lewis Pullman, de "Top Gun: Maverick", serão os responsáveis pelo anúncio.

