Qui, 22 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta22/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CINEMA

Em torcida por "O agente secreto", brasileiros "invadem" transmissão do Oscar

Premiação divulga, nesta quinta-feira (22), lista completa dos concorrentes à estatueta

Reportar Erro
Brasileiros 'invadem' transmissão com indicados ao Oscar 2026, em torcida por 'O agente secreto' Brasileiros 'invadem' transmissão com indicados ao Oscar 2026, em torcida por 'O agente secreto'  - Foto: Valerie Macon/AFP e Reprodução/YouTube

Só dá a bandeira do Brasil na caixinha de comentários da transmissão ao vivo do evento que revela os indicados ao Oscar 2026, nesta quinta-feira (22). Em torcida pelo filme " O agente secreto" (2025) — e pelo diretor Kleber Mendonça Filho e o ator Wagner Moura —, brasileiros "invadiram" a publicação com centenas de palavras de apoio ao longa-metragem nacional. "O Oscar sem brasileiros é simplesmente sem graça", comentou um internauta, em referência ao calor dos brasileiros.

Fato é que após a cerimônia do Globo de Ouro, que terminou com vitória dupla de "O agente secreto" nas categorias de melhor filme em língua não inglesa e melhor ator, para Wagner Moura, agora é hora de voltar as atenções para a mais badalada cerimônia do audiovisual mundial.

Leia também

• Oscar anuncia indicados nesta quinta (22) e Brasil tem chances com "O Agente Secreto"

• "O Agente Secreto" voltou ao top 5 das bilheterias no último fim de semana; confira a lista

• Pedro Bial: "O agente secreto" não é sobre a ditadura, é sobre o Brasil



A 98ª edição da premiação acontece no próximo dia 15 de março, mas antes temos que conhecer a lista final de indicados. O anúncio das indicações ao Oscar 2026 acontece nesta quinta-feira (22), a partir das 10h30. A atriz Danielle Brooks, de "A cor púrpura", e o ator Lewis Pullman, de "Top Gun: Maverick", serão os responsáveis pelo anúncio.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter