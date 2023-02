A- A+

CARNAVAL 2023 Em tratamento contra câncer, Preta Gil diz que celebrará 'carnaval da cura' em 2024 Cantora desfilaria neste domingo (12), no Rio de Janeiro, à frente do Bloco da Preta: 'Por um motivo inesperado de força maior, nosso gigante não vai tomar conta das ruas'

"A cantora Preta Gil usou as redes sociais para mandar um recado para os fãs no dia em que desfilaria com o Bloco da Preta, no Centro do Rio de Janeiro, neste domingo (12).



Devido ao tratamento contra um câncer no intestino, a artista suspendeu o evento, seguindo recomendações médicas. Ela afirma que está se preparando para realizar o "carnaval da cura" em 2024, quando o bloco completará 15 anos de existência.





"O Bloco da Preta é um sonho sonhado por vários corações, desde o seu primeiro ano. Quando estamos na Avenida, consigo sentir a felicidade, a energia e a vibração de cada um. É um momento único olhar ali de cima do trio e poder enxergar uma imensidão de gente feliz", contou Preta Gil, em vídeo publicado no Instagram.

"Não estaremos juntos este ano por uma causa maior. Mas o nosso reencontro é certo. Amo essa festa que me abraça de todos as formas. A gente numa só estrada é mais forte. Aguardo todos vocês no próximo ano para celebrar o carnaval da cura, pois serão 15 anos do bloco", acrescentou a artista.



Colegas da cantora a apoiaram por meio das redes sociais. "Estarei com você!", escreveu o ator e comediante Marcus Majella. "Muita saúde, Preta", desejou a atriz Juliana Paiva.



O ator Klebber Toledo também comentou: "Você estar lá com você". Nomes como a diretora Amora Mautner, o produtor e ator Léo Fuchs e a atriz e modelo Pathy de Jesus também deixaram demonstrações de carinho no Instagram.

