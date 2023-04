Em tratamento contra câncer, Preta Gil revela que teve septicemia: "Um susto muito grande"

A- A+

No fim da tarde deste domingo (16), a cantora Preta Gil publicou um vídeo no Instagram para atualizar seus fãs quanto a seu estado de saúde. Preta trata um câncer de intestino diagnosticado no início de janeiro. No vídeo, a cantora lembra que, desde que revelou a doença, prometeu atualizar seus seguidores semanalmente sobre o tratamento e explicou ter sumido no último mês devido a "um imprevisto", "um susto muito grande".

No dia 22 de março, Preta foi internada por desidratação. No dia seguinte, os médicos identificaram uma septicemia, infecção generalizada causada por uma bactéria que provavelmente entrou no organismo da cantora pelo cateter da quimioterapia.



"Foram momentos difíceis", disse Preta. "Mas graças a Deus, aos meus orixás, às minhas santas e aos meus médicos, que formam uma equipe impecável, eu estou aqui podendo gravar esse vídeo para vocês. Estou bem, recuperada".

A cantora explicou que o tratamento do câncer precisou ser interrompido para cuidar da infecção. Ela teve sequelas no pulmão e está tomando antibiótico.

"Mas minha cabeça está bem, meu espírito está bem", garantiu. "Recebi uma enxurrada de amor da minha família, dos meus amigos. Isso foi muito importante. Amor cura."

Preta também aproveitou para agradecer as orações dos fãs. "Vamos viver cada dia, acordar e aproveitar o privilégio de estarmos vivos. Isso é um privilégio que a cada dia eu valorizo mais. Deus tem me dado muitos sinais de que eu tenho que viver a minha vida plenamente, cada vez mais", disse.

