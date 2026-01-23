A- A+

Carnaval 2026 Em turnê inédita, Boi da Macuca leva seu cortejo de Carnaval ao Rio de Janeiro e São Paulo Carnaval de rua da agremiação pernambnucana será será levada ao Sudeste brasileiro nas prévias carnavalescas, nos dias 24 e 25 de janeiro

O já tradicional cortejo de Carnaval de rua do Boi da Macuca esse ano será levado para além das fronteiras de Pernambuco, com desfiles já marcado para o final desse mês, nas prévias no Rio de Janeiro e São Paulo.



No dia 24 de janeiro, o Boi da Macuca desfila no Rio de Janeiro, com concentração marcada para as 14h, em frente ao Museu do Amanhã, na Praça Mauá.



Já no dia 25 de janeiro, será a vez da capital paulista receber o cortejo do Boi, na Casa de Francisca, na Sé, com concentração agendada para as 14h.

Já o desfile oficial do Boi da Macuca será promovido na segunda feira de Carnaval, às 19h, no Largo do Amparo, e na programação do desile de boizinhos, em cortejo comemorativo pelo seu aniversário, na quarta-feira de cinzas (18), ambos em Olinda.



Sobre o Boi da Macuca

Fundado em 1989, na zona rural de Correntes, no agreste pernambucano, o Boi da Macuca construiu, ao longo de mais de 35 anos, uma linguagem própria ao integrar três pilares centrais da cultura nordestina: a brincadeira de boi, o frevo e o forró.



Essa fusão se materializa em grandes cortejos de rua, com música ao vivo, personagens cênicos, alegorias e participação espontânea do público, transformando o espaço urbano em uma experiência coletiva de celebração popular.

A turnê tem como proposta valorizar e difundir o frevo em seu formato pleno de agremiação de rua, com personagens, alas e alegorias típicas, apresentando-o fora de Pernambuco com a mesma potência estética, sonora e simbólica que possui em sua terra de origem.



Iniciativas desse porte são raras no cenário nacional, já que apresentações de frevo fora do Estado costumam se limitar a palcos ou formações reduzidas, principalmente devido ao alto custo logístico de grandes deslocamentos.

Nesse contexto, a circulação do Boi da Macuca se insere em uma tradição histórica pouco recorrente, tendo como referência simbólica a viagem realizada, na década de 1950, pelo Clube Misto Vassourinhas do Recife ao Rio de Janeiro e a Salvador, episódio emblemático da projeção nacional do frevo.

Para garantir a experiência em sua totalidade, o grupo circula com a alegoria gigante do Boi, estandarte, abre-alas, clarins e a Orquestra de Frevo do Maestro Oséas em formação completa, além dos demais brincantes que compõem o cortejo.



Ao todo, são mais de 70 integrantes entre músicos, personagens e alas cênicas, configurando um intenso intercâmbio cultural entre pernambucanos, cariocas, paulistas e foliões de todo o Brasil.

O repertório apresenta o frevo em sua máxima potência. A orquestra de metais executa frevos tradicionais, composições autorais e versões em frevo de músicas do cancioneiro nordestino, resultando em uma experiência sonora e visual vibrante, que exige corpo, fôlego e entrega do público.



“A mala vai cheia de frevo”, define o grupo. O convite é direto: preparar as canelas, vestir vermelho, azul e amarelo e seguir o Caminho do Boi.

Cortejo do Boi da Macuca em Olinda | Foto: Divulgação/Boi da Macuca

Reconhecido como Ponto de Cultura desde 2005 pelo Ministério da Cultura, declarado Patrimônio Imaterial do Município de Correntes em 2021 e vencedor de prêmios como o Culturas Populares (2017) e o Prêmio de Economia Criativa da Fundaj (2020), o Boi da Macuca é hoje uma das expressões mais consistentes e relevantes da cultura popular pernambucana. Seu cortejo no Carnaval de Olinda está entre os maiores da cidade, reunindo públicos superiores a 20 mil pessoas.

A circulação nacional reafirma a militância histórica do grupo pela valorização do frevo como música de rua e patrimônio vivo, rompendo com a lógica da sazonalidade carnavalesca e mantendo orquestras e músicos em atividade ao longo de todo o ano. Ao mesmo tempo, amplia a visibilidade da brincadeira de boi pernambucana, manifestação ainda pouco reconhecida institucionalmente, mas central na formação cultural do Nordeste.

Mais do que apresentações, a turnê no Rio de Janeiro e em São Paulo propõe uma vivência real do carnaval de rua pernambucano fora de seu território de origem. Um acontecimento raro, de grande escala, que transforma as ruas em palco, aproxima culturas e reafirma o carnaval como expressão popular viva, coletiva e profundamente brasileira.



*Com informações da assessoria

SERVIÇO:

Cortejo do Boi da Macuca em trunê inédita no Sudeste



Rio de Janeiro

24 de janeiro

Museu do Amanhã – Praça Mauá, 1 – Centro

Concentração: 14h

São Paulo

25 de janeiro

Casa de Francisca – Rua Quintino Bocaiúva, 22 – Sé

Concentração: 14h

Recife / Olinda

Desfile Oficial

Segunda-feira, 16 de fevereiro

19h

Largo do Amparo

Desfile Especial de Aniversário

Quarta-feira, 18 de fevereiro

18h

Largo do Guadalupe

Veja também