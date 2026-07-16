Em último post, Renato Machado relembrou cobertura 'pé-quente' da Copa do Mundo de 2002
À época, Jornalista anunciou abertura da competição no Bom Dia, Brasil
"Rumo ao hexa!" Foi como se despediu Renato Machado em seu último post nas redes sociais, no dia 11 de junho, dia de abertura da Copa do Mundo 2026.
O jornalista faleceu nesta quinta-feira (16),aos 83 anos, na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro.
Em sua última publicação no Instagram, Machado relembrou a abertura de outra Copa do Mundo, a de 2002, que terminou com a conquista do pentacampeonato pela Seleção Brasileira, o último título conquistado pelo país.
"O ano era 2002. Copa da Coreia do Sul. A final foi Brasil 2 x Alemanha 0. Ronaldo Fenômeno fez os dois gols. Brasil se tornou pentacampeão, estampando no escudo do uniforme as cinco estrelas.
Teve pé-quente anunciando a abertura da Copa. Rumo ao Hexa!", escreveu o jornalista.
Ao longo de mais de quatro décadas na TV Globo, Renato Machado ocupou alguns dos postos mais importantes do jornalismo da emissora.
Além de comandar o Bom Dia, Brasil, apresentou o Jornal da Globo e o RJTV, integrou a bancada do Jornal Nacional e atuou tanto como correspondente internacional em Londres quanto como repórter especial.