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Em último post, Renato Machado relembrou cobertura 'pé-quente' da Copa do Mundo de 2002

À época, Jornalista anunciou abertura da competição no Bom Dia, Brasil

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Jornalista Renato Machado, 83, morreu nesta quinta-feira (16), no Rio de JaneiroJornalista Renato Machado, 83, morreu nesta quinta-feira (16), no Rio de Janeiro - Foto: Reprodução/Instagram

"Rumo ao hexa!" Foi como se despediu Renato Machado em seu último post nas redes sociais, no dia 11 de junho, dia de abertura da Copa do Mundo 2026.

O jornalista faleceu nesta quinta-feira (16),aos 83 anos, na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro.

Em sua última publicação no Instagram, Machado relembrou a abertura de outra Copa do Mundo, a de 2002, que terminou com a conquista do pentacampeonato pela Seleção Brasileira, o último título conquistado pelo país.

 

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"O ano era 2002. Copa da Coreia do Sul. A final foi Brasil 2 x Alemanha 0. Ronaldo Fenômeno fez os dois gols. Brasil se tornou pentacampeão, estampando no escudo do uniforme as cinco estrelas.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Renato Machado (@renato_machadooficial)




Teve pé-quente anunciando a abertura da Copa. Rumo ao Hexa!", escreveu o jornalista.

 

Ao longo de mais de quatro décadas na TV Globo, Renato Machado ocupou alguns dos postos mais importantes do jornalismo da emissora.

Além de comandar o Bom Dia, Brasil, apresentou o Jornal da Globo e o RJTV, integrou a bancada do Jornal Nacional e atuou tanto como correspondente internacional em Londres quanto como repórter especial.

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