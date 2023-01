Em uma hora, Fred Nicácio e Marília usam todos os cards de áudio do Quarto Secreto

A- A+

Em mais ou menos uma hora de permanência no Quarto Secreto do BBB 23, após serem "eliminados" no primeiro Paredão da temporada, Fred Nicácio e Marília usaram todos os cinco cards disponíveis para ouvir o que os brothers estavam falando na casa. Quando entraram no quarto, os dois encontraram uma TV com imagens dos confinados, mas sem som (que poderia ser ativado com a ficha, que valia por cinco minutos).

Os dois só saem no quarto na quinta-feira à noite, na Prova do Líder, mas um deles volta para a casa do BBB e outro será oficialmente eliminado. Com isso, eles ainda têm quase dois dias inteiros separados do restante dos confinados, vendo apenas o que eles estão fazendo pela TV, sem ouvir nada.

O que a dupla ouviu no Quarto Secreto?

Com as fichas, Fred Nicácio e Marília viram Tina e Larissa falando que a maquiadora não agregou ao jogo. "Fora o Monstro, qual outro momento ela teve?", disse. Gabriel e Paula falaram sobre a eliminação da dupla. Na ocasião, ele falou que se sentia "como se um peso tivesse saído de suas costas". Gabriel também criticou Fred Desimpedidos. "Quer ser amigo de todo mundo", disse.

