Em única apresentação, espetáculo "Gonzaguinhas" volta ao Teatro Barreto Júnior

A comédia musical “Gonzaguinhas” volta a ser encenada no dia 16 de março, no Teatro Barreto Júnior, às 19h. O espetáculo, que estreou em janeiro deste ano, tem dramaturgia e encenação assinadas pelo diretor Emmanuel Matheus, com adaptação dramatúrgica de Ubirajara Rodrigues.

Na trama, sete irmãs cantoras de Bodocó, no Sertão pernambucano, recebem a ordem da mãe para seguirem o sonho de serem artistas famosas. Januária, Coralinda, Odélia, Odete, Luziane, Ester e Lucupira partem para o Recife em uma longa jornada feita a pé, com muita música, dúvidas, perigos e esperança.

As irmãs não desistem da missão, alimentadas pelo trunfo que carregam: são filhas de Luiz Gonzaga. Outros personagens atravessam o caminho delas, como os irmãos Cosme e Damião, fugitivos jurados de morte pelo perigoso bando de vilões de Sé de Sete Palmos.

Na trilha sonora da peça, estão os clássicos do Rei do Baião. Além dele, Lenine e Barro também aparecem no repertório, que conta ainda com canções originais assinadas pelo diretor Emmanuel Matheus, pela diretora musical Gabriela Melo e produtor musical Lucas Crasto.

Serviço:

Espetáculo “Gonzaguinhas”

Quando: 16 de março, às 19h

Onde: Teatro Barreto Júnior (Rua Est. Jeremias Bastos, Pina)

Quanto: R$ 35, na página do Instagram @aconstrucaodoator



