A- A+

Preta Gil Em velório, Sabrina Sato fala sobre amizade com Preta Gil: "transformou toda a minha vida" "Ela é conexão do mundo. Ela buscava as pessoas de que gostava e, então, fazia com todo mundo igual: jogava pra cima. Acho que ela é um presente de igualdade", lembra a apresentadora

Sabrina Sato guarda na memória lembranças valiosas com Preta Gil. Grande amiga da cantora, que morreu, aos 50 anos, em decorrência de um câncer de intestino, ela conta que a artista foi a primeira a oferecer um apoio depois que deixou a terceira edição do reality show BBB, da TV Globo.

Ao Globo, Sabrina ressalta que o legado deixado pela colega é a "grande turma de amigos que foi reunindo".

— Preta transformou toda a minha vida. Foi ela que me conectou a uma rede de amizade tão frutífera. Ela é conexão do mundo. Ela buscava as pessoas de que gostava e, então, fazia com todo mundo igual: jogava pra cima. Acho que ela é um presente de igualdade — exalta Sabrina.

A ex-BBB visitou a amiga em Nova York, no início de junho, junto ao marido, o também ator Nicolas Prattes. Foi o último momento em que ambas estiveram juntas. Nos últimos timos meses, Preta realizava um tratamento experimental contra a doença nos Estados Unidos.

— Ela era um ser tão evoluído, que eu acho que o mundo até era pequeno pra ela. Ela tinha uma bondade que a transformava em mãe de todos. Era algo realmente fora do normal. Ela cuidava de tudo, se preocupava com tudo — repassa Sabrina. — Lembro bem no início da minha vida pública, logo que saí do Big Brother, há 20 anos, Preta foi uma pessoa que me estendeu a mão e me tratava como se eu fosse da família dela. Sempre foi assim, sempre me ensinando, sempre me levando para lugares, me fazendo aprender, sabe? E isso ela fazia da forma dela de ver o mundo, ou seja, super livre e cheia de amor. Então assim, eu não seria a mesma se não fosse ela.

Veja também