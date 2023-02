Em vídeo nas redes sociais, Lucy Alves faz defesa do Rio São Francisco

A- A+

Protagonista da novela Travessia, da Rede Globo, a atriz e cantora paraibana Lucy Alves gravou vídeos chamando atenção para a importância da revitalização urgente do Rio São Francisco.



As gravações são divulgadas nas redes sociais e integram a divulgação do Plano Nordeste Potência.



O objetivo é mostrar ao público da artista - Lucy tem mais de 1 milhão de seguidores nas redes - iniciativas que promovem o uso de energias renováveis na região.



Lucy vai mostrar algumas ações feitas pelo projeto. Entre elas, a websérie Caravana Nordeste Potência, que percorreu o Rio São Francisco da foz, em Piaçabuçu, no estado de Alagoas, até a barragem de Sobradinho, na Bahia. A websérie está disponível no Youtube.



O Plano Nordeste Potência busca o desenvolvimento verde e inclusivo, com foco na revitalização do Rio São Francisco e na promoção de energias renováveis. A iniciativa reúne quatro organizações civis brasileiras: Centro Brasil no Clima, Fundo Casa Socioambiental, Grupo Ambientalista da Bahia e Instituto ClimaInfo, com apoio do Instituto Clima e Sociedade.

