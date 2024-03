Em vídeo, Paulo Zulu atualiza fãs sobre seu estado de saúde após câncer: "ótimo, 100%"

A- A+

O ator, apresentador e modelo Paulo Zulu, de 60 anos, usou as redes sociais para agradecer a preocupação e o carinho das pessoas que o abordam na rua, na praia e enviam mensagens para saber como ele está. Ele aproveitou para tranquilizar seus fãs sobre seu estado de saúde em um vídeo publicado recentemente.

Galã dos anos 1990 e 2000, Zulu que enfrentou um câncer de bexiga e, dois anos depois, outro tumor ligado ao mesmo órgão, afirma estar "ótimo, 100%". Ele revelou que vai fazer novo exame preventivo nas próximas semanas e que, se for detectada alguma outra anomalia, "vai ter que tirar de novo e vida que segue".

"Quero agradecer o carinho e a preocupação das pessoas que acompanham meu trabalho , vou fazer novos exames de prevenção e continuar fazendo esportes para manter a saúde sempre em alta", escreveu ele na publicação.

Fãs de Zulu deixaram mensagens de apoio e carinho nos comentários do vídeo. O ator agradeceu o amor e a preocupação de seus seguidores e disse que se sente motivado a seguir em frente com sua vida.

Fatores de risco para o câncer de bexiga

Entre os principais fatores de risco da doença, o tabagismo é o principal deles. Fumantes têm 3 vezes mais chances de ter câncer de bexiga do que aqueles que não fumam. A genética e herança familiar, além do uso de determinados medicamentos (pioglitazona, fármaco indicado para diabéticos, por exemplo), fitoterápicos, arsênio, baixa ingestão de líquidos e irritações, como cálculos na bexiga ou infecções do órgão crônicas. Quem tem histórico de tumor na região também corre um risco maior de desenvolver o câncer.

Incidência do câncer de bexiga

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima que para cada ano do triênio 2020/2022, sejam diagnosticados no Brasil 10.640 novos casos de câncer de bexiga (7.590 em homens e 3.050 em mulheres). O câncer de bexiga ocorre principalmente em pessoas mais velhas, cerca de 90% dos pacientes com esse tipo de câncer têm idade superior a 55 anos, sendo a média no momento do diagnóstico de 73 anos. De forma geral, a chance dos homens terem câncer de bexiga é de cerca de 1 em 27, enquanto para as mulheres é de cerca de 1 em 89.

Sinais e sintomas do câncer de bexiga

O que tem de ser observado de primeiro é a urina quando o assunto é câncer de bexiga. Sendo o sangue o primeiro sintoma. Não existe uma quantidade de sangue suficiente para alterar a cor da urina, e também pode estar presente em um dia, mas ausente no outro. No caso do diagnóstico positivo, nos estágios iniciais, causam pouco sangramento, e pouca ou nenhuma dor.

A cor da urina pode ser um pouco mais alaranjada, ou um amarelo mais escuro. Pequenas quantidades de sangue podem ser encontradas no exame de urina realizado por outros sintomas ou como parte de um exame médico de rotina.

Outros sintomas relacionados com a urina que pode ser um sinal de alerta são pequenas mudanças nos hábitos, como por exemplo, urinar com frequência maior que o habitual, sensação de dor ou queimação, urgência em urinar mesmo quando a bexiga não está cheia e um fluxo urinário mais fraco que o normal.

Esses sintomas também podem ser causados por uma doença benigna, como infecções, tumores benignos, cálculos na bexiga, bexiga hiperativa ou por aumento de tamanho da próstata, por isso, é importante procurar um médico nos primeiros sintomas, para que a causa seja diagnosticada e tratada, se necessário.

Em casos mais graves, os sintomas podem avançar e provocar outros tipos de manifestações, além dos iniciais já citados, como por exemplo, o fechamento do canal urinário em consequentemente a impossibilidade de a pessoa urinar, dores lombares, perda de apetite, fraqueza, inchaço nos pés e pernas, dor óssea, perda de peso, e até mesmo a diminuição do funcionamento dos rins.

Veja também

Crônica 3° temporada de "Bom Dia, Verônica" encerra a saga de forma poderosa e recheada de grandes atuações