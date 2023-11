A- A+

Bahia Em visita ao Brasil, atriz Viola Davis lança produtora "Axé" em Salvador Americana e o marido estão no Brasil para participar do Festival Liberatum, na Bahia

Ganhadora do Oscar, a atriz americana Viola Davis e o marido, o ator e produtor Julius Tennon, lançaram sua mais nova produtora audiovisual, “Axé”, no Brasil. Sediada em Salvador (BA), a empresa promete ser a ligação entre Brasil e Hollywood.

Em entrevista ao portal A Tarde, Julius afirmou que Brasil está em novo momento na produção de conteúdo e que na Bahia há muitas histórias para se contar.

“Eu estou muito feliz de estar aqui. Estou olhando agora para cima, positivo. Nós temos o objetivo de estar juntos e conectar com o Brasil. E a gente acha que é uma grande oportunidade de trabalharmos juntos, com uma comunidade. Todo mundo está apoiando esse novo momento de conteúdo do Brasil”, disse.

Viola e o marido estão no Brasil para participar do Festival Liberatum, que ocorre de 3 a 6 de novembro em Salvador (BA).

O evento atua como uma plataforma internacional para defender igualdade, diversidade e inclusão, e esta é a primeira edição no Brasil. Na noite de quinta-feira (2) um jantar de boas-vindas aos participantes foi realizado na capital baiana.

Durante o evento, a atriz fez aparições ao lado de artistas brasileiros, como Taís Araújo.

O ator Bruno Gagliasso também esteve no jantar. Um registro dos filhos TiTi e Bless com Viola foi compartilhado em seu Instagram.

“Papai, você não vai acreditar, a ‘Mulher Rei’ tá aqui na casa do Dindão”, escreveu fazendo referência ao filme estrelado por Viola.

O festival

O Festival Liberatum reúne atrações nacionais como Alcione, Taís Araújo e a ministra da Cultura, Margareth Menezes, e o vencedor do prêmio Nobel de literatura, o nigeriano Wole Soyinka.

Grandes estrelas mundiais, como Angela Bassett e Debbie Harry, também estarão presentes.

O festival vai contar com ciclos de palestras em diferentes pontos da cidade, além de apresentar uma coletiva online com o criador do Liberatum, Pablo Ganguli, e o diretor artístico Gil Alves. O evento é gratuito e aberto ao público.

