A- A+

BBB 24 Em votação surpreendente, Deniziane é a nona eliminada do BBB 24 16 particpantes seguem na disputa milionária dentro da casa

O Big Brother Brasil 24 conheceu o nono eliminado nesta terça-feira (20). Em votação surpreendente, Deniziane deixou a casa com 52,02% dos votos. A disputa ficou equilibrada com Fernanda que teve 47,16%, enquanto Matteus ficou com apenas 0,82%.

As enquetes previam um resultado de eliminação de Fernanda neste Paredão. Com a permanência da confeiteira, agora restam 16 participantes em busca do prêmio milionário.

"A opinião de dentro pode ser o contrário aqui de fora", disse Tadeu durante o discurso da eliminação que questionou aos brothers e sisters como medir a força dos colegas de confinamento.

Confira o momento da eliminação de Deniziane

Deniziane é eliminada com 52,02% da média dos votos. Fernanda recebeu 47,16% de votos e Matteus obteve 0,82%. #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/b9poBfVgAf — Big Brother Brasil (@bbb) February 21, 2024

Como foi a dinâmica deste Paredão?

A formação do Paredão desta semana foi iniciada com a indicação da Líder Raquele com o voto em Deniziane. Na sequência, Lucas Henrique caiu na berlinda através do Anjo Michel.

Fernanda foi a participante mais votada da casa com 10 votos, enquanto Matteus foi o segundo mais votado com três. Esses dois e Lucas disputaram a prova Bate e Volta e o Buda teve a sorte de escapar do Paredão.

Assim, Deniziane, Fernanda e Matteus formaram o nono Paredão do BBB 24.

Veja também

BBB 24 Matteus se sente culpado pela eliminação de Deniziane e ex-companheira ameniza