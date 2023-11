Emancipação e trabalho na França: entenda por que Ana Hickmann se casou aos 16 anos

A- A+

Ana Hickmann e Alexandre Correa se conheceram num clube noturno, em São Paulo, em 1997. À época, ela tinha 16 anos — e ele, 26. No ano seguinte, os dois resolveram oficializar a união por um motivo específico, devido a uma necessidade da modelo e apresentadora. É que a gaúcha havia recebido uma proposta para trabalhar na França e precisava encontrar maneiras de se emancipar rapidamente, já que ainda era menor de idade. A solução foi então encontrada por Alexandre, a quem Ana Hickmann registrou uma ocorrência por violência doméstica no último sábado (11).

"Casei faltando duas semanas para fazer 17 anos. Certeza nenhum dos dois tinha. Mas ali foi uma necessidade. Aí o Alexandre olhou para mim e falou: 'Por que a gente não se casa hoje, vai ao cartório, fala com seus pais? Amanhã a gente separa e está tudo certo. Mas você consegue sua emancipação rápida'", rememorou Ana Hickmann, numa entrevista antiga ao canal da apresentadora e atriz Thaís Fersoza, no YouTube.

E assim foi feito. Ana e Alexandre trocaram alianças, ficaram juntos por 25 anos e tiveram o filho Alexandre — mais conhecido pelo apelido de Alezinho —, de 10 anos. Até que, no último sábado (11), o relacionamento se tornou um caso de polícia. A apresentadora de 42 anos registrou um boletim de ocorrência contra o marido por lesão corporal e violência doméstica. O caso ocorreu após uma discussão na casa onde eles vivem em Itu, São Paulo, durante a tarde. Correa admitiu o desentendimento, mas negou "maiores consequências".

União sem planejamento

Fato é que o casamento de Ana Hickmann e Alexandre Correa aconteceu de última hora, sem qualquer planejamento. A celebração aconteceu num clube noturno em que Alexandre trabalhava à época — a utilização do espaço foi um presente do então chefe do empresário.

No início do relacionamento, a diferença de idade gerou tensão entre ambos, como a própria Ana Hickmann revelou, num vídeo postado em seu canal no YouTube, em novembro de 2022. "Quando nos conhecemos, éramos muito jovens, pensávamos de um jeito. Fomos amadurecendo e cada um foi moldando a sua personalidade. Eu era muito insegura em relação às coisas que eu sentia e à forma como eu me impunha na vida. E ele, pelo fato de ter dez anos a mais, achava que só ele podia ter a razão, por ter mais experiência", relatou.

Na mesma ocasião, a modelo e apresentadora abordou os altos e baixos do casamento longevo: "Um dia eu falei: 'Pera aí, calma. Todo mundo aprende, e eu comecei minha vida muito cedo'. Aí foi quando a gente começou a brigar mais. Por cada um tentar colocar o seu lado da moeda e, às vezes, não saber ouvir o outro lado. Um sem paciência, e o outro com pavio curto", afirmou a apresentadora, que concluiu: "Mas o que posso falar desses anos todos de casamento é que vale a pena".

O que aconteceu com Ana Hickmann?

No último sábado (11), a Polícia Militar foi acionada para a casa de Ana Hickmann, em Itu (SP), após um "desentendimento" entre ela e o marido, segundo informou a assessoria de imprensa da apresentadora.

Ana Hickmann registrou um boletim de ocorrência contra o marido por lesão corporal e violência doméstica. Segundo o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada por volta das 15h30 e, ao chegar na casa, Alexandre não estava mais lá.

Aos policiais, a apresentadora relatou que estava na cozinha com o marido, o filho, de 10 anos, e funcionários quando a discussão começou. Depois que o filho saiu do cômodo por causa da briga, Alexandre teria pressionado a modelo contra a parede e ameaçado dar cabeçadas nela.

Ana disse que conseguiu afastar o marido na hora, mas, ao correr para pegar o celular, que estava na área externa da casa, ele fechou a porta de correr que separava os ambientes pressionando seu braço esquerdo.

Ana Hickmann foi a hospital

A modelo procurou atendimento médico e precisou colocar uma tipoia no braço por conta da agressão. Segundo a PM, ela foi sozinha até a Santa Casa de Itu, passou pelo atendimento médico e foi liberada. A apresentadora foi escoltada pela polícia até a delegacia e preferiu não solicitar medida protetiva.

"Ana Hickmann agradece o carinho e a solidariedade dos fãs e informa que está em casa, bem e felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física", disse a assessoria de imprensa da artista.

O que diz o marido de Ana Hickmann?

Em publicação no Instagram, Alexandre Correa admitiu o desentendimento, mas alegou que a discussão "não gerou maiores consequências". Disse ainda que "tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno" e pediu desculpas à família pelo ocorrido.

"De fato, na data de ontem, tive um desentendimento com a minha esposa, situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências (...) Aproveito a oportunidade para pedir minhas mais sinceras desculpas a toda a minha família pelo ocorrido. São 25 anos de matrimônio, sem qualquer ocorrência dessa natureza. Sempre servi a Ana como seu agente, com todo zelo, carinho e respeito", diz a postagem.

