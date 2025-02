Embaixada da Ciranda Lia de Itamaracá realiza festa da cultura popular neste sábado de Carnaval

A- A+

Localizada na Praia de Jaguaribe, na Ilha de Itamaracá, a Embaixada da Ciranda Lia de Itamaracá recebe a primeira edição do projeto Ciranda da Resistência neste sábado de Zé Pereira (1º), a partir das 10h.

O evento gratuito conta com apresentações de mestres e grupos tradicionais, como a Ciranda das Filhas de Baracho, Mestra Totinha do Coco, Viola Luz, Caboclinho Sete Flechas de Goiana e o Afoxé Omo Lufan. Lia de Itamaracá encerra a programação.

A festa é composta ainda por diversas oficinas infantis promovidas pelo Movimento Cores do Amanhã e inauguração da exposição “Misoginia, Cancelamento e Palco”, assinada pela artista visual Renata Faccenda.

O projeto Ciranda da Resistência foi viabilizado por meio de convênio celebrado entre o Centro Cultural Estrela de Lia e o Ministério da Cultura. O espaço cultural tem como missão solidificar e salvaguardar o legado de Lia de Itamaracá em seus múltiplos aspectos.

Confira a programação da Ciranda da Resistência:

Sábado (1º)

10h – Oficinas Infantis (Movimento Cores do Amanhã)

Capoeira – Allister (Capoeira Abaúna)

Graffiti & Meio Ambiente – José Barata (Cuidando da nossa Ilha e valorizando nossa Cultura)

Futebol na Areia

Percussão – Grupo Cores Sonoras

Pintura em Papel – Homenagem a Lia de Itamaracá e à Ciranda

14h – Viola Luz (Olinda)

15h – Cortejo Afro Afoxé Omo Lufan (Igarassu)

16h – Ciranda e Coco com a Ciranda das Filhas de Baracho (Abreu e Lima), Filhos e Netos de Anjinha do Coco (Itamaracá) e Mestra Totinha do Coco (Itamaracá)

18h – Cortejo de Caboclinho com Tribo Índio Ubirajara (Itapissuma)

19h – Orquestra Danda do Sax (Jaboatão dos Guararapes)

20h – Lia de Itamaracá



