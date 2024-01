A- A+

Rio de Janeiro Embaixada dos EUA diz que consulado do Rio presta assistência após morte de galerista de NY Brent Sikkema foi encontrado morto com "perfurações de arma branca" dentro de seu apartamento na noite dessa segunda-feira (15)

O consulado da Embaixada dos Estados Unidos (EUA) no Rio de Janeiro afirmou que está prestando assistência à família do galerista americano, Brent Fay Sikkema, de 75 anos, que foi encontrado morto dentro de um imóvel no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio, na noite desta segunda-feira.

Coproprietário da Sikkema Jenkins & Co, famosa galeria de arte de Nova York, Fay Sikkema foi assassinado dentro de seu imóvel na Rua José Abreu Fialho. A Embaixada dos EUA acompanha o caso por meio do consulado americano no Rio, que confirmou a morte e disse que está auxiliando a família do galerista. Ele era casado e tinha um filho.

“O Consulado dos EUA no Rio de Janeiro confirma a morte de um cidadão americano. Oferecemos nossas mais sinceras condolências à família, a quem estamos prestando toda a assistência necessária. Por motivos de privacidade, não temos comentários adicionais nesse momento”, diz nota do consulado.

O americano foi encontrado dentro de seu apartamento por sua advogada, Simone Nunes. Ela contou à policia que foi ao local porque tinha uma reunião com o galerista na noite de segunda-feira, mas não conseguia entrar em contato com ele desde sábado. Ela estranhou o sumiço e foi à casa dele na noite desta segunda. No local, encontrou a vítima já morta.

Simone então ligou para o Samu. Os socorristas constataram a morte de Brent e chamaram a Polícia Militar. O corpo do galerista estava sobre uma cama. A casa tem câmeras em seu interior.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o crime. A perícia foi feita no apartamento onde o corpo da vítima foi localizado. Os agentes vão ouvir testemunhas, estão em busca de mais informações e realizam diligências para esclarecer o caso.

Casado e com um filho

Ele era casado e tinha um filho. O viúvo não deve vir ao Brasil para os trâmites de traslado do corpo. Quem está cuidando disso é a advogada, com ajuda do Consulado americano.

Brent iria embora do Brasil nesta terça-feira. Veio ao país para passar o Natal no Rio. Segundo a advogada de Brent, ele era “uma pessoa maravilhosa. Era muito bondoso, generoso, defensor das questões sociais”. Ela conta que ele costumava falar muito sobre gentileza e bondade.

A advogada conta também que Brent gostava muito do Brasil e pretendia se mudar para cá. Ele estava no processo para um visto permanente. Simone conta que o cliente e amigo se sentia “cuidado no país”, apesar de não falar português:

— Acho que (se sentia cuidado) pelo povo. Ele era aberto a conversas, se abria muito. Brincava que tinha linguagem do coração.

Veja também

BBB 24 "Não consigo parar de comer", diz Yasmin Brunet; por que comemos mais quando estamos estressados?