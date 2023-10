A- A+

Primeira vez "Embaixador in Classic" vai reunir Gusttavo Lima e Simone Mendes no Recife eus sucessos como "Ficha Lima", "Apelido Carinhoso" e "Cem Mil" estão no setlist e ele promete entregar uma apresentação inesquecível repleta de energia

O Classic Hall se transformará em um verdadeiro palco de espetáculo no dia 21 de outubro para receber o ‘Embaixador In Classic’. Pela primeira vez no local, Gusttavo Lima promete uma noite inesquecível para o público. Além disso, para tornar a noite ainda mais especial, a cantora Simone Mendes também subirá ao palco. O evento está marcado para começar às 21h.

Gusttavo Lima, conhecido carinhosamente como "Embaixador", é uma das vozes mais icônicas da música sertaneja. Com uma carreira repleta de hits que dominaram os streamings de música, Gusttavo Lima é um verdadeiro fenômeno da música brasileira. Seus sucessos como "Ficha Lima", "Apelido Carinhoso" e "Cem Mil" estão no setlist e ele promete entregar uma apresentação inesquecível repleta de energia.

Com sua voz poderosa, Simone Mendes é uma das artistas mais admiradas da atualidade. Hits como "Dois Fugitivos" e "Erro Gostoso" tornaram-se hinos de empoderamento e diversão, e sua presença no palco é sempre uma garantia de entretenimento de primeira classe.

Os ingressos custam a partir de R$ 130,00, e estão à venda na Ticket Folia e no site e aplicativo BaladApp. Mais informações estão disponíveis no perfil do Instagram @bg.promocoes.

