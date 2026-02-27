A- A+

CINEMA Embalagem rara de boneca da Princesa Leia, de Star Wars, vai a leilão e pode render até R$ 104 mil Cartão de pré-produção de 1978, sem brinquedo nem plástico original, tornou-se item cobiçado entre colecionadores da franquia

Uma simples embalagem de papelão, daquelas que muitos teriam jogado fora décadas atrás, está prestes a virar peça de luxo para colecionadores. Um cartão de pré-produção da personagem Princesa Leia, da primeira linha de brinquedos de Star Wars, deve alcançar até US$ 20 mil, cerca de R$ 104 mil, em um leilão nos Estados Unidos, no mês de março.

Produzido em 1978 pela Kenner, o item era usado internamente para testar a qualidade da impressão das embalagens. Por isso, nunca recebeu o blister de plástico nem o boneco inspirado na atriz Carrie Fisher, que interpretou a personagem na franquia criada por George Lucas.

A embalagem e o brinquedo que não está incluso — Foto: Divulgação

Peça rara para colecionadores

Segundo Mark Montero, fundador da LCG Auctions, o cartão é considerado um dos exemplares mais incomuns da série. Ele afirma que a peça pertenceu a um antigo colecionador e acabou sendo herdada pelo filho.





De acordo com Montero, o estado de conservação chama atenção: as cores permanecem vivas tanto na frente quanto no verso, sem marcas relevantes. O cartão também está plano e sem furos, características raras para esse tipo de material que originalmente não era pensado para preservação.

O especialista afirma que os chamados “cartões de prova” ganharam popularidade entre colecionadores nos últimos anos. Isso acontece, segundo ele, porque muitos desses itens têm menos de 30 exemplares conhecidos, número muito inferior ao de outros brinquedos da época, que podem chegar a centenas ou até milhares de unidades preservadas.

O item será leiloado na Louisiana em 8 de março.

No mesmo universo de colecionáveis da saga, outro objeto ligado à franquia também deve movimentar cifras altas: um sabre de luz de lâmina dupla usado pelo ator Ray Park como o vilão Darth Maul em Star Wars: Episode I – The Phantom Menace tem estimativa de venda de cerca de US$ 60 mil em um leilão previsto para Los Angeles no próximo mês.

