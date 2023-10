Embolia gasosa, que levou Saulo Poncio a ser internado na UTI, pode ser fatal; entenda

A- A+

Aos 27 anos, o cantor e influenciador Saulo Poncio foi internado na noite dessa terça-feira (3) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), diagnosticado com embolia gasosa após sentir fortes dores no tórax.

O que é a embolia gasosa?

A embolia gasosa é caracterizada pelo acúmulo de ar ou gás nos vasos sanguíneos, o que pode acontecer em qualquer parte do corpo, tanto nas veias quanto nas artérias, obstruindo a circulação. No caso de Saulo, isso ocorreu no coração, na entrada de ar na circulação arterial.

Dependendo do local para onde essas bolhas de ar viajem, existe o risco de isquemia (falta de fluxo sanguíneo), danos aos tecidos, colapso cardiovascular, acidente vascular cerebral (AVC) e insuficiência de órgãos.

Os sintomas mais comuns são falta de ar, dores no peito, tonturas e náusea. A gravidade da doença depende da quantidade de ar na circulação sanguínea e do órgão afetado pela embolia.

— Se a embolia ocorre no coração, cérebro e em grande quantidade no pulmão podem ser fatais. Em pequenas quantidades em artérias periféricas podem passar despercebidos sem nenhum sintoma e não trazer nenhuma complicação futura — explica Julianny Freitas, cardiologista da Casa de Saúde São José.

A entrada de ar ou gás nas estruturas vasculares é uma complicação que pode acontecer em qualquer procedimento médico que possibilite a entrada de gás nos acessos vasculares do paciente, como cirurgias, alguns exames, ou a retirada de cateteres, por exemplo, afirma a especialista.

Quem corre risco de desenvolver a doença?

Segundo a cardiologista, não existe predisposição associada à embolia gasosa. Todos os indivíduos que são submetidos a procedimentos que tenham acesso a circulação sanguínea estão sujeitos a esse risco.

A embolia gasosa também pode acometer mergulhadores de alta profundidade. Nesse caso, o mergulhador pode enfrentar um aumento do volume de ar retido nos pulmões ao subir devido à redução da pressão, o que pode romper os alvéolos pulmonares e fazer com que o ar entre na corrente sanguínea.

Como é o tratamento?

O tratamento envolve o uso de anticoagulantes para diminuir a formação de trombos associados aos êmbolos gasosos e terapia com oxigênio hiperbárico, quando o paciente, deitado, recebe oxigênio puro e depois retorna para um ambiente de alta pressão, para que as bolhas de ar sejam comprimidas e forçadas a se dissolverem no sangue.

Quem é Saulo Poncio?

Saulo é filho de Simone Poncio e do pastor Márcio Poncio, membro da Igreja da Nuvem e suplente no cargo de deputado federal pelo Rio de Janeiro. É irmão da influenciadora Sarah Poncio, que se candidatou a deputada estadual no ano passado, aos 25 anos, causando furor nas redes sociais ao declarar seu patrimônio: mais de R$ 2 milhões em bens e R$ 360 mil em dinheiro.

Em uma das (muitas) polêmicas das quais a família Pôncio costuma estar inserida, o então marido de Sarah, Jonathan Couto, teve um caso com Letícia Almeida, à época namorada de Saulo, em 2018. Do relacionamento extraconjugal, nasceu Maria Madalena. Saulo terminou com Letícia, mas Sarah manteve o seu casamento até 2021. No início do ano passado, Sarah teve um breve relacionamento com o modelo Bruno Krupp, acusado de ter atropelado e provocado a morte do adolescente João Gabriel, de 16 anos, na Avenida Lúcio Costa, na Barra, no último dia 30.

Márcio Poncio já deu entrevistas nas quais falou sobre sua infância pobre na Baixada Fluminense. No entanto, acabou se tornando dono de fábricas de cigarros, que lhe deram grande parte da riqueza que tem hoje. As fábricas, inclusive, acumulam problemas na justiça por sonegação fiscal. Uma das empresas, a New Ficet Indústria e Comércio de Cigarros e Importação e Exportação Ltda, chegou a acumular uma dívida de R$ 430 milhões com a União, em 2020.

