"Emergência 53", focada numa equipe de saúde móvel, é nova aposta médica da Globo

Séries médicas são uma tradição na tevê mundial. Títulos como “ER: Plantão Médico”, “House”, “Grey’s Anatomy” e a novata “The Pitt” são bons exemplos do potencial popular que tramas baseadas em emergências, diagnósticos, ética e relações interpessoais no ambiente hospitalar podem ter.



No Brasil, o último grande sucesso baseado no cotidiano dos profissionais da saúde foi “Sob Pressão”, adaptação televisiva do filme homônimo, de 2016, que devido a boa repercussão e prestígio artístico acabou rendendo cinco temporadas e dois episódios especiais extras.



Experiência

Quatro anos após o fim da série, o médico e roteirista Márcio Maranhão e os cineastas Cláudio Torres e Andrucha Waddington se juntam novamente na concepção de uma nova produção do gênero com “Emergência 53”. “Trabalhei durante 12 anos no SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).



A ambulância me permitiu fazer uma medicina que até então não conhecia: a medicina social. É por esse caminho que a nova série se desenvolve”, explica Maranhão.



Na ficção, o serviço público recebe o nome de SMU e, em vez de um cenário fixo, a obra se desenvolve nas ruas e foca na rotina de médicos socorristas, enfermeiros e motoristas de uma unidade especial de atendimento de emergência comandada com sensibilidade e competência pela médica Irene, de Yara de Novaes.



“O projeto nasceu do desejo de contar histórias de profissionais que correm contra o tempo e que vivem para evitar que outras pessoas morram. A série vai além das questões de saúde ao mostrar também os dramas individuais de quem salva vidas”, conceitua o diretor Andrucha Waddington.



"Fernandona"

Pela relevância e prestígio interno da produção, o elenco mescla nomes do primeiro time da Globo, intérpretes em ascensão e medalhões da tevê, como Emilio Dantas, Valentina Herszage, Ana Hikari, Jaffar Bambirra e Emilio de Mello, entre outros. Com destaque para a participação de Fernanda Montenegro como a divertida Dona Laura, mãe de Irene. “Laura gosta de bingo, de beber, de fumar, tem bom caráter, uma alma positiva, uma mulher vivida e um personagem muito rico, muito bonito. Estou feliz de trabalhar em família”, exalta Fernanda, sogra de Andrucha e mãe de Cláudio Torres.



Alto custo

Por conta do extenso processo de pesquisa, elaboração do texto, preparação de elenco, busca por locações e efeitos visuais, séries médicas são essencialmente caras de serem produzidas. Com orçamento robusto, mas não divulgado, “Emergência 53” é mais uma aposta da parceria entre Grupo Globo e a prestigiada Conspiração Filmes.



“É um projeto capaz de emocionar e provocar reflexão, unindo ficção e consciência social. É um grande prazer ter, mais uma vez, a Conspiração como parceira de um projeto tão sensível, colaboração que já rendeu outras obras marcantes”, destaca Alex Medeiros, Head de dramaturgia, documentários e filmes dos Originais Globoplay.



Com gravações iniciadas em julho de 2025 e já finalizadas, a plataforma de streaming da Globo será a janela de exibição inicial da série. Mesmo antes de estrear, a produção já rende frutos ao ser a única obra brasileira selecionada para o Berlinale Series Market, evento que acontece dentro do Festival Internacional de Cinema de Berlim, no próximo mês de fevereiro, onde será exibida ao lado de títulos da Alemanha, Noruega, Espanha, Canadá, Argentina e Chile.



“É uma narrativa que nasce do real, do cotidiano brasileiro, mas que atravessa fronteiras ao tratar de dilemas e sentimentos universais, que geram identificação com públicos de diferentes países e culturas”, completa Medeiros.



SERVIÇO

“Emergência 53” - Globoplay - estreia prevista para 2026

