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SÉRIES "Emergência 53": nova série do Globoplay vai abordar a realidade do atendimento público de urgência Com estreia marcada para o dia 20 de agosto, a trama vai abordar a pressão nas urgências médicas e os dramas pessoais da equipe

O Globoplay aposta novamente no universo da saúde e dos serviços de pronto-socorro com a estreia de “Emergência 53”. A série original Globoplay, que estreia dia 20 de agosto, acompanha a rotina de profissionais responsáveis por atender a população em situações-limite.

A produção chega na esteira do sucesso de “Sob Pressão”, mas desloca o foco do ambiente hospitalar para o atendimento de urgência nas ruas.

“A série busca trazer a realidade do trabalho público de socorro à população em casos de emergência. Criamos a sigla SMU, que é um serviço fictício de urgência para compor a Unidade 53, comandada pela personagem Irene (Yara de Novaes). A narrativa é constituída por dois núcleos, sob a liderança dela”, explica Andrucha Waddington, criador e diretor.

Com seis episódios, a trama acompanha a chegada da enfermeira novata Manuela (Valentina Herszage) à Unidade 53. Ela é filha de Bastos (Emílio de Mello), que conversa com a Dra. Irene (Yara de Novaes) sobre a possibilidade de estágio para a jovem, embora duvide que ela vá aguentar a pressão do socorro público.

A jovem terá seus limites testados ao vivenciar a adrenalina dos atendimentos ao lado da Dra. Glória (Heloísa Jorge) e do Dr. Pedro (Emílio Dantas), além da equipe formada pelos enfermeiros Vanessa (Raquel Villar) e Átila (William Nascimento) e pelos motoristas Duda (Ana Hikari) e Vandam (Jaffar Bambirra).

“É um elenco muito especial. Juntar essa galera foi uma sorte e um grande acerto”, valoriza Cláudio Torres, que assina também a criação e a direção da série.

Além de vivenciarem as urgências médicas nas ruas, cada episódio detalha os dramas e memórias íntimas da equipe. Um dos pontos centrais da história é a vida de Irene: médica e chefe da unidade, ela vive preocupada com a mãe, Dona Laura (Fernanda Montenegro), que enfrenta uma doença degenerativa grave. Mesmo com a saúde debilitada, Laura é uma senhora que rompe padrões e busca se divertir no bingo escondida da filha, com quem mora.

“É uma mulher que gosta de bingo, de beber, de fumar, tem bom caráter, uma alma positiva, uma mulher vivida e um personagem muito rico, muito bonito”, afirma Fernanda.

Para dar vida a histórias com tanta densidade emocional, a produção médica buscou pessoas capazes de construir os personagens de dentro para fora.

“Emergência 53 mostra o lado dos enfermeiros, motoristas e médicos na mesma proporção. A trama tem oito personagens principais, que têm o compromisso de atender à população e chegar à ocorrência no menor tempo possível”, ressalta Marcio Maranhão, criador e roteirista.

“Emergência 53” – Estreia dia 20 de agosto no Globoplay.



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