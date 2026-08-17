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Luto Emergência médica e ajuda de amigo: o que se sabe da morte de Hayden Panettiere, de 'Heroes' Causa do falecimento ainda não divulgado pelas autoridades, mas polícia local afirma que não há indícios de violência ou crime no local

Conhecida por participar de produções como “Heroes” (2006–2010), “Nashville” (2012–2018), “Duelo de titãs” (2000), Hayden Panettiere foi encontrada morta no domingo (16) em uma residência na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. De acordo com site americano TMZ, um amigo da atriz estava no local e acionou o serviço de emergência às 13h51, relatando que havia uma “mulher inconsciente” e em “parada cardíaca”. As circunstâncias que levaram a artista a esse estado ainda não foram esclarecidas pelas autoridades.

Policiais de Greenville e a equipe de emergência foram enviados ao endereço após o chamado. A imprensa americana informa que Brian Hickerson, com quem Hayden teve um relacionamento, teria sido a pessoa que fez o contato com o serviço de emergência. Mas ao chegarem no local, os paramédicos já encontraram a atriz sem ânimo e iniciaram os procedimentos.

Foram aplicadas compressões torácicas, uso de medicamentos, auxílio para a respiração e monitoramento do ritmo cardíaco. Apesar de todas as tentativas, Hayden não respondeu aos métodos.

A atriz foi declarada morta às 14h32, cerca de 40 minutos depois da ligação para o serviço de emergência. A causa da morte ainda não foi confirmada. O legista do condado de Greenville deve realizar uma autópsia ainda nesta segunda-feira (17), que será usada para esclarecer o que provocou a morte e estabelecer oficialmente sua natureza.

Neste momento, segundo o TMZ, a polícia afirma não ter identificado sinais de violência ou qualquer evidência inicial de que a morte tenha ocorrido em circunstâncias suspeitas.

“É com profunda tristeza que compartilhamos a trágica morte de nossa amada Hayden. Ela era uma luz incrível e uma força da natureza que trouxe amor e alegria imensuráveis a todos que a conheceram — e aos milhões que a assistiram na tela. Pedimos privacidade enquanto nossa família tem tempo para processar esta perda inimaginável”, afirmou o pai da artista, Skip Panettiere, em um comunicado divulgado à imprensa.

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