"Emergência Radioativa": minissérie da Netflix revive caso real de acidente com o Césio-137

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Pouco mais de um ano após o desastre nuclear de Chernobyl, os brasileiros acompanhavam atônitos a um acidente radioativo de proporções bem menores ao vivido na antiga União Soviética, mas que gerou um cenário de caos sanitário sem precedentes. Essa história real é retratada na minissérie “Emergência Radioativa”, que a Netflix lança nesta quarta-feira (18).

Com direção geral de Fernando Coimbra (“Os Enforcados”, “O Lobo Atrás da Porta”), a produção recria em cinco episódios os fatos relacionados ao acidente com o Césio-137, ocorrido em Goiânia em 1987. A abertura de uma máquina de radioterapia encontrada em uma clínica abandonada e levada para um ferro-velho deu início à contaminação.

O material retirado do aparelho, um pó brilhante de cloreto de césio, foi manipulado por diversas pessoas e espalhado pela cidade. Oficialmente, foram registradas quatro mortes pela síndrome de radiação aguda, devido à exposição direta ao material radioativo, mas a estimativa é de que mais de mil pessoas tenham sido afetadas pela radiação.



O foco da narrativa é a corrida contra o tempo para rastrear a contaminação, conter a crise e tratar os doentes, ressaltando o trabalho de físicos, médicos e outros envolvidos em um esforço coletivo para salvar vidas. Esses heróis anônimos são representados por personagens fictícios correspondentes, como Beni David Orenstein, presidente do Conselho Nacional de Energia Nuclear, vivido por Paulo Gorgulho.

“Nunca tinha havido um episódio como esse. Mas os físicos tinham noção, tinham um faro, uma intuição de para onde deveriam ir. Tanto é que depois vieram físicos de todo lugar do mundo - russos, americanos, ingleses. Os protocolos adotados pelo Brasil na crise do Césio de Goiânia foram adotados pelo mundo inteiro. Eles foram muito corajosos”, comentou Gorgulho, sobre a importância dos cientistas para a história.

Na trama, Orenstein é o elemento de ligação entre físicos, população e os políticos, agindo muitas vezes se colocando contrário às decisões do governador de Goiás, vivido pelo pernambucano Tuca Andrada. “O que o leva a se envolver politicamente com a questão é a busca pela solução científica e humanitária dessa história. E ele nem é preparado para isso; tem muita dificuldade nesse campo”, explicou.

Do outro lado da história, a minissérie retrata os momentos de aflição das famílias atingidas pelo Césio-137. Sem entender os riscos que corriam, elas se expuseram à contaminação dentro de suas próprias casas. “As pessoas passaram dez dias em casa com aquilo, brincando, colocando no quarto dos filhos porque era ‘brilhantinho’”, apontou.

Não é a primeira vez que Gorgulho leva às telas essa história. Em 1989, o ator fez parte do filme “Césio-137”, dirigido por Roberto Pires. Ele e Paulo Betti interpretaram os catadores que acharam e abriram a cápsula de Césio.

O elenco principal traz ainda nomes como o de Johnny Massaro, que vive Márcio, um físico jovem e inexperiente que coloca sua vida em risco para evitar um desastre ainda maior. Além dele, também na minissérie nomes como Leandra Leal, Bukassa Kabengele, Ana Costa, Alan Rocha, Marina Merlino, Antonio Saboia, Leandra Leal e Emílio de Mello.

Para Gorgulho, revisitar o acidente de Goiânia serve de alerta. “O Brasil é um país sem memória, que corre atrás de soluções quando a tragédia acontece”, pontuou o artista. “Eu acho que essa história merece ser contada porque deixa claro o quanto a negligência, o egoísmo, a falta de cuidado, o individualismo e o interesse próprio podem ser prejudiciais para o todo, para a comunidade”, concluiu.

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