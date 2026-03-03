Ter, 03 de Março

"Emergência Radioativa": minissérie da Netflix sobre o caso Césio-137 ganha trailer; assista

Produção é inspirada em acidente radiológico real, que ocorreu em Goiânia em 1987

"Emergência Radiotiva" estreia no dia 18 de março"Emergência Radiotiva" estreia no dia 18 de março - Foto: Divulgação/Netflix

“Emergência Radioativa”, nova minissérie brasileira da Netflix, ganhou trailer nesta terça-feira (3). Com estreia prevista para 18 de março, a produção revisita o caso do acidente radiológico com o Césio-137, ocorrido em Goiânia em 1987.

Na época, um aparelho utilizado em radioterapias foi encontrado dentro de uma clínica por catadores de um ferro-velho. O material foi desmontado e repassado para terceiros, espalhando um rastro de contaminação que afetou centenas de pessoas. 

O trailer recém-divulgado mostra o clima de tensão em meio às incertezas sobre a gravidade da contaminação. O episódio que mobilizou o País é retratado na obra sob diferentes perspectivas, destacando a luta de heróis anônimos para salvar vidas.
 

Dirigido por Fernando Coimbra (“Os Enforcados”, “O Lobo Atrás da Porta”), “Emergência Radioativa” traz atores conhecidos pelo grande público, como Johnny Massaro, Paulo Gorgulho, Tuca Andrada e Leandra Leal. 

O elenco conta ainda com Bukassa Kabengele, Ana Costa, Alan Rocha, Marina Merlino, William Costa, Antonio Saboia, Luiz Bertazzo, Clarissa Kistee, Douglas Simon e Emílio de Mello. A produção é da Gullane. 

*Com informações da assessoria de imprensa. 

Veja também

