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Streaming "Emergência Radiotiva": minissérie brasileira lidera ranking global da Netflix Produção é a mais vista entre os títulos de língua não-inglesa na plataforma

Mais uma produção brasileira lidera o ranking de acessos na Netflix. De acordo com a empresa, “Emergência Radioativa” se tornou a série de língua não-inglesa mais assistida na plataforma atualmente.

Em sua segunda semana de exibição, a minissérie somou mais de 10,8 milhões de visualizações desde a sua estreia. O título figura na lista dos mais vistos em 55 países, garantindo o primeiro lugar não só no Brasil, mas também em lugares como Argentina, México, Uruguai, Equador e Costa Rica.

“Emergência Radioativa” foi lançada pela Netflix em 18 de março. A produção revive o desastre do Césio-137, um dos maiores acidentes radiológicos do mundo, que ocorreu em Goiânia em 1987.



De acordo com os dados da plataforma, a obra brasileira teve 7 milhões de visualizações só entre os dias 23 e 29 de março. O número supera o primeiro lugar do ranking de séries de língua inglesa, que é ocupado pela segunda temporada da série "One Piece", com 5,9 milhões no mesmo período.



A minissérie dá protagonismo aos heróis anônimos que trabalharam para salvar vidas. Johnny Massaro e Paulo Gorgulho vivem os protagonistas, personagens inspirados em cientistas reais que atuaram para controlar o acidente.

Fernando Coimbra, que dirigiu os filmes “Os Enforcados” (2025) e “O Lobo Atrás da Porta” (2013), assina a direção geral da série. O elenco conta ainda com nomes como Tuca Andrada, Leandra Leal, Bukassa Kabengele e Marina Merlino.



*Com informações da assessoria de imprensa.

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