Polêmica Emicida comenta sobre o rompimento com o irmão Fioti em comunicado; leia Artista também criticou alguns veículos de comunicação por usar os termos "roubo" e "desvio" ao se referir a disputa judicial entre os irmãos

O rapper Emicida publicou um comunicaco em suas redes sociais, nesta sexta-feira (4) para explicar a decisão de romper a parceria com seu irmão, Evandro Fióti, e comentar sobre o litígio judicial que ocorre entre eles pela Laboratório Fantasma, empresa fundada pelos irmãos em 2009.



No comunicado, o artista afirma "não estar de acordo com a abordagem adotada por alguns veículos de comunicação" de usar os termos "roubo" e "desvio" ao se referir a disputa judicial entre os irmãos que, segundo Emicida, seriam "fruto de uma precipitação de uma das partes, que resultou em divulgações de informações distorcidas.

Sobre a decisão de romper relações comerciais com o irmão, o artista explicou que "não foi repentina ou inesperada" e, sim, "uma decisão madura após diversas tentativas de alcançar a harmonia".



Confira o comunicado:

