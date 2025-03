A- A+

POLÊMICA Emicida e irmão rompem parceria, param de se seguir e mãe posta foto com Fióti; fãs especulam briga Dupla anunciou separação na empresa Laboratório Fantasma, que gerencia a carreira do artista

O rapper Emicida e seu irmão, Evandro Roque de Oliveira, mais conhecido como Fióti, anunciaram na última sexta-feira (28) o fim da parceria empresarial e artística de 16 anos na empresa Laboratório Fantasma, fundada pelos dois em 2009. Após comunicados de ambos em suas redes sociais, que pegaram os fãs de surpresa, os dois pararam de se seguir, gerando especulações por parte do público.

Emicida soltou um comunicado sucinto, informando que, “a partir desta data, Evandro Roque de Oliveira (Fióti) não representa mais os interesses da carreira artística de Leandro Roque de Oliveira (Emicida)”.

Fióti, por sua vez, declarou em uma nota mais longa que vai se concentrar em sua carreira musical e na consultoria estratégica para artistas. Na publicação, ele agradeceu à família, especialmente à mãe, Dona Jacira, e pediu que respeitem seu momento.

Após os comunicados, os fãs notaram que os irmãos deixaram de se seguir no Instagram, indicando que a separação pode não ter sido nada amigável, e passaram a especular em comentários aos dois o motivo real do rompimento e da notável diferença nos dois comunicados.

Inclusive por que a mãe da dupla é citada no comunicado de Fióti, que também publicou outras fotos com a matriarca, compartilhadas por ela em seu perfil na rede — que, por sua vez, também não segue Emicida.

"Queremos saber qual foi a treta na família, tem criança chorando pra saber, o povo brasileiro precisa da fofoca completa", comentou um seguidor no perfil de Emicida. "Estamos desabrigados", reagiu outro. "Pq irmão e mãe ia (sic) parar de seguir ele só pq não tão mais trabalhando juntos, isso não faz sentido nenhum", questionou uma fã no perfil de Fióti.

Emicida, de 39 anos, e Fióti, de 36, que ganhou esse apelido por estar sempre com o irmão mas velho, criaram em 2009 a Laboratório Fantasma, que nasceu como selo musical/gravadora na Zona Norte de São Paulo para gerenciar a carreira do rapper. Com o passar dos anos, a empresa foi expandindo suas atividades

Os irmãos começaram a trabalhar juntos em 2009, quando fundaram a Laboratório Fantasma, uma empresa afro-empreendedora na periferia da Zona Norte de São Paulo.

O objetivo inicial era gerenciar a carreira do rapper, mas ao longo dos anos, a empresa expandiu suas atividades para a venda de produtos como álbuns e camisetas, produção de eventos e projetos musicais e audiovisuais, incluindo parcerias com nomes como Caetano Veloso, Criolo e Boogarins.

Em 2020, a dupla ganhou o Grammy Latino com o álbum AmarElo, um dos mais aclamados de Emicida.

