Emicida se apresenta em Pernambuco, nesta sexta (26), com "AmarElo - A Gira Final"

Leandro Roque de Oliveira se apresenta hoje, sexta-feira (26) em solo pernambucano. Não faz ideia de quem seja? Que tal dizer, então, que o rapper, compositor, MC, produtor musical e apresentador Emicida, um dos principais nomes do hip hop brasileiro, desembarca por aqui, logo mais à noite com o show que, provavelmente, é o mais visceral da sua carreira até hoje?



Finalizações

Na etapa final da turnê "AmarElo", o músico se apresenta no Classic Hall, em Olinda, que terá portões abertos às 18h30, e shows de abertura de Joyce Alane e Mago de Tarso, a partir das 20h30.



E em se tratando da finalização da série de apresentações, o título da turnê ganhou ainda um "A Gira Final" para não restar dúvida de que é, de fato, uma 'despedida'. Inclusive da própria carreira - mesmo que temporária. Emicida vai dar uma pausa. Em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco, o artista confirmou.



"Outro dia, dando uma entrevista, eu brinquei falando que quando a turnê terminar eu vou dormir. Mas a verdade é que realmente preciso de um descanso. O mercado da música exige que a gente lance discos e projetos seguidos, e isso não se encaixa com o modo que eu produzo. Eu gosto de fazer um recorte de um tempo, gosto de observar o entorno, de ler e pegar outras referências. Então, eu só preciso desse período de descanso mesmo", detalhou.



A trajetória do 'álbum + turnê' "AmarElo" foi startada em 2019, mas já no ano seguinte, com a pandemia de Covid-19, toda a cadeia artística foi interrompida. Mas ao retornar à estrada, o artista já contabiliza 120 apresentações, em nove países e 55 cidades, que foram ganhando em maturidade e intensidade, um certo ar de catarse coletiva.



"Durante a pandemia, nós fomos a classe a pausar as atividades primeiro e a última a retomar os trabalhos. Teve um momento que estávamos mergulhados em pensamentos muito negativos e cheguei a pensar que não subiria em um palco novamente. Quando lançamos 'AmarElo', fizemos poucas apresentações e as pessoas ficaram com esse vazio de não ter vivido a experiência desse álbum ao vivo. Acho que isso foi responsável por tornar o show algo tão coletivo. É quando a música toca que a nossa existência volta a fazer sentido", opina Emicida.



Show completo

Enfim, a turnê "AmarElo" chega à fase final com um estado de espírito mais denso do que no começo e compila composições que traduzem um tanto do que se tem vivido. Espere "Principia", "Ismália" e "Ordem Natural das Coisas", mas aguarde também os principais sucessos do cantor e compositor. Outro bônus do show é ter o espetáculo na íntegra.



"Em 'AmarElo - A Gira Final', estamos conseguindo rodar o País com o espetáculo completo. Muitas vezes, conseguimos ter a banda completa no Sudeste e, quando começamos a circular, precisamos fazer algumas adaptações. Nessa despedida de 'AmarElo', tem sido especial poder fazer o show completo por todo o país", confirmou.



Emicida e o Recife

"A minha relação com Recife é de muito carinho. Sempre foi. A primeira vez que eu entrei em um avião foi para ir para Recife, sem contar os inúmeros momentos especiais que vivemos por aí. E a cena musical de Pernambuco é maravilhosa. Por alguns lugares que estamos passando, colocamos shows de abertura com artistas da região, como aconteceu com Zudizilla lá em Porto Alegre. Em Recife, teremos a Joyce Alane e o Mago de Tarso, que gosto bastante do trabalho e que representam a continuidade da relevância da música pernambucana", conclui.



Em tempo. A palavra 'gira' faz referência aos rituais coletivos das religiões de matriz africana. "Por todos os lugares do mundo que passamos com esse espetáculo, as pessoas alcançaram um tipo de transcendência muito bonita. Eu me emocionei em todos eles", celebra Emicida.

Serviço

Emicida em "AmarElo - A Gira Final"

Quando: sexta-feira, 26 de abril

Onde: Classic Hall - Olinda

Abertura dos portões: 18h30

Horário do show: 20h30

Ingressos: A partir de R$ 95 na bilheteria do Classic Hall ou no site Ticket Master

Classificação: 16 anos (Sujeito a alteração por decisãojudicial)

