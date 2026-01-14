A- A+

série Emilia Clarke diz ter sofrido "colapso nervoso" após o fim de "Game of Thrones" Atriz afirma que encerrou ciclo no gênero fantasia depois de quase uma década ligada à série da HBO

A atriz Emilia Clarke afirmou que sofreu um "colapso mental completo" após o fim de Game of Thrones, encerrada em 2019 após oito temporadas. Segundo Clarke, a conclusão da série marcou a primeira vez em que interrompeu a rotina profissional desde o início da carreira.

Foi a primeira vez na minha vida profissional que parei. Tive um colapso nervoso completo disse a atriz em entrevista recente. Foi quase como se a pandemia tivesse chegado no momento certo.

Exibida entre 2011 e 2019 pela HBO, a série acompanhou Clarke por quase uma década. Ela começou a interpretar Daenerys Targaryen aos 22 anos, em apenas seu terceiro trabalho como atriz. Segundo relatou, o ritmo intenso de gravações não permitiu que refletisse sobre o impacto da produção em sua trajetória profissional.





Em entrevista ao The New York Times, Clarke afirmou que só após o término da série passou a considerar escolhas mais alinhadas a seus interesses pessoais.

Grande parte da minha carreira não refletiu meu gosto. Eu simplesmente fui disparada de um canhão disse.

A atriz também afirmou que não pretende mais atuar em produções do gênero fantasia.

É muito improvável que me vejam novamente montando um dragão ou sequer na mesma cena que um dragão afirmou.

Além do impacto emocional do fim da série, Clarke relembrou problemas de saúde enfrentados durante as primeiras temporadas de Game of Thrones. A atriz sofreu hemorragias cerebrais em 2011 e 2013, logo após as filmagens da primeira temporada. Em um dos episódios, perdeu temporariamente a capacidade de falar e chegou a correr risco de entrar em coma. O segundo quadro exigiu cirurgia após exames indicarem crescimento significativo da lesão.

Quando você sofre uma lesão cerebral, sua autoimagem muda drasticamente disse à revista Big Issue. Todas as inseguranças no ambiente de trabalho se multiplicam.

