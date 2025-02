"Emilia Pérez" supera "Ainda estou aqui" e leva Critics Choice Awards de melhor filme internacional

A- A+

Protagonizado por Karla Sofía Gascón, o filme "Emilia Pérez" superou o brasileiro “Ainda estou aqui” e venceu o Critics Choice Awards na categoria de melhor filme internacional nesta sexta-feira (7). Entregue pela crítica dos Estados Unidos, a premiação é uma das principais do audiovisual e considerada um dos grandes termômetros do Oscar. Ambos os filmes estão indicados também para o prêmio da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Além da categoria de melhor filme internacional, Zoe Saldaña levou o prêmio de atriz coadjuvante no Critics Choice.

No filme, Manitas Del Monte (também interpretado por Gascón) é um traficante graúdo que contrata a advogada Rita Moro Castro (Zoe Saldaña) para lhe arranjar um cirurgião discreto. Sem contar nada para a mulher, Jessi (Selena Gomez), ele forja sua própria morte, retorna como Emilia Pérez e finge ser uma parente distante para continuar perto dos filhos. E não para por aí. Emilia cria uma ONG para apoiar famílias de pessoas desaparecidas em meio à guerra às drogas no México (mais de cem mil desde a década de 1960). Essa trama insólita é contada por meio de canções e coreografias — a inteligência artificial ajudou a afinar a voz da protagonista nos números musicais.

A votação para o Critics Choice Awards, entretanto, ocorreu antes da série de polêmicas envolvendo Gascón. As controvérsias em torno do longa francês surgiram no final do mês passado, quando antigos tuítes críticos a muçulmanos e afroamericanos nos Estados Unidos vieram à tona, e cresceram quando o diretor, Jacques Audiard, se distanciou da atriz e descreveu suas mensagens como "indesculpáveis" e "cheias de ódio".



Sediado no Barker Hangar, em Santa Monica, no condado de Los Angeles, o Critics Choice Awards é entregue pela crítica dos Estados Unidos e veio sendo adiado algumas vezes devido aos incêndios florestais que atingiram o estado da Califórnia.

O Critics Choice Awards despertou interesse nos brasileiros exatamente pela participação de “Ainda estou aqui”. Concorrendo também ao Oscar em três categorias, aliás, o longa brasileiro conseguiu um feito inédito. Foi o primeiro filme brasileiro indicado na categoria de melhor filme da premiação. Está, ainda, indicado nas categorias de melhor filme estrangeiro e melhor atriz (Fernanda Torres).



O longa brasileiro, dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres, que interpreta a advogada Eunice Paiva, tem gerado uma repercussão super positiva ao redor do mundo.

