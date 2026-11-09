Emilie Lesclaux e Kleber Mendonça Filho recebem homenagem do 36º Cine Ceará

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A cerimônia de abertura do 36º Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema, no último sábado (7), no Cineteatro São Luiz, em Fortaleza, homenageou a produtora Emilie Lesclaux e o diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho pela contribuição ao audiovisual brasileiro, especialmente ao cinema,



Juntos, eles fundaram, em 2008, a CinemaScópio Produções, que já lançou mais de dez filmes. Além de longas como “Bacurau” e “Aquarius”, Emilie e Kleber são os nomes por trás de “O Agente Secreto”, que se tornou o filme brasileiro mais premiado da história, com 105 honrarias de toda a parte do mundo.

Homenagem

Antes de subirem ao palco, homenagens do Canal Brasil a Emilie e Kleber foram projetadas na telona. Emilie Lesclaux recebeu o troféu Eusélio Oliveira das mãos do diretor presidente da Enel Distribuição Ceará, José Nunes. A superintendente do BNB no Ceará, Eliane Brasil, entregou o troféu Eusélio Oliveira para Kleber Mendonça Filho.

Emilie agradeceu o reconhecimento pelo trabalho. “Acho que produzir é um trabalho meio invisível. Quando a gente faz bem, quando é bem feito, ninguém vê. E, por isso, essa homenagem é um reconhecimento muito especial para mim, porque é o reconhecimento do ofício que fica nos bastidores, reconhecimento de que produzir, fazer cinema fora do centro não é só importante, é necessário. E eu tenho muito orgulho de fazer cinema no Recife, no Nordeste, de levar esse cinema para muitos lugares. É um ato de resistência. E eu acho que a gente faz muito bem”, declarou.

Ao receber o prêmio, Kleber brincou dizendo que espera que seja a primeira de três homenagens que receberá do Cine Ceará. “Quem sabe daqui a 20 anos eu tenha uma segunda. O Cine Ceará de fato faz parte da minha trajetória”, afirmou. Ele também ressaltou que “Recife e Fortaleza têm duas das melhores salas de cinema do mundo”. Assista aqui.

Sob aplausos, o diretor dedicou o troféu aos estudantes. “Eu queria compartilhar esse prêmio com os estudantes do Brasil, num momento que eu acho que é a melhor versão possível do nosso país, duas semanas depois da decisão que todos nós fizemos juntos. Eu sou fruto da universidade pública e os meus filmes, dos curtas-metragens a ‘O Agente Secreto’, tiveram participação de incentivos públicos”, pontuou.

Exibições

Após a homenagem, também foram exibidos dois filmes: abrindo com o curta “Sul de Teerã”, de Kleber Mendonça FIlho, que acompanha o cineasta Jafar Panahi (“Foi Apenas Um Acidente”) por Nova York em 2025 enquanto reflete sobre sua carreira cinematográfica e a perseguição em seu país natal, o Irã.



Em seguida, foi exibido o longa “Terra Firme”, de Alexandre Vale, que deu início à Mostra Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem. A ficção, rodada no Trairi, no litoral cearense, acompanha a amizade de um menino em uma vila de pescadores e um homem mais velho que vive isolado em seu barco.

Para apresentar “Terra Firme”, o diretor subiu ao palco acompanhado por grande parte da equipe, incluindo o ator principal da obra, Lisandro Di Prospero, atrizes e atores locais, como Benjamim Nunes, Lua Maria, Pedro Lucas, Marta Aurélia, e outros integrantes da equipe do longa.

Até a próxima sexta-feira, 13, mais de 45 filmes ganharão as telonas do São Luiz, do Cinema do Dragão e também nas exibições ao ar livre na programação Cinema na Praça. Debates, homenagens e outras ações também vão acontecer nesta edição, tudo com acesso gratuito.

Cine Ceará

A 36ª edição do Cine Ceará é uma realização do Ministério da Cultura, por meio da Secretaria do Audiovisual e da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB); da Associação Cultural Cine Ceará; e da Bucanero Filmes.



Tem o apoio institucional do Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Cultura, via Mecenas do Ceará e Edital de Festivais Culturais Calendarizados (PNAB); e da Universidade Federal do Ceará, via Casa Amarela Eusélio Oliveira.



Conta ainda com patrocínio do Banco do Nordeste, Complexo Portuário do Pecém, Itaú, Cegás e Etice, através da Lei Rouanet, e da Prefeitura de Fortaleza, através da Secultfor. Tem patrocínio direto da Cagece e o apoio cultural da Enel através do Mecenato Estadual. Parceria: Canal Brasil.

SERVIÇO

36° Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema

Quando: 7 a 13 de novembro, em Fortaleza.

Informações no site do festival e no Instagram (@cineceara)



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