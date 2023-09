A- A+

Música Emilinha Borba, 100 anos: Marinha e MIS fazem homenagem à Rainha do Rádio; veja mais Chamada de 'a favorita da Marinha', cantora foi lembrada em apresentação com bandas militares e a cantora Mona Vilardo

Em sua "Aí vem a marinha", Emilinha Borba cantava: "Alerta, homens do mar/ É a glória que caminha/ Esquadra em formação/ Com garbo a desfiliar". No ano do seu centenário, não poderia haver melhor lugar para uma homenagem à Rainha do Rádio e "favorita permanente da Marinha" do que o Fortaleza de São José, na entrada da Baía de Guanabara.

Foi lá que a Marinha do Brasil (MB) e a Fundação Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro (MIS-RIO) promoveram, na noite da última sexta-feira (15), uma apresentação musical com alguns dos principais clássicos da cantora.

A noite começou com marchas e dobrados executados pela Banda Marcial do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN), trazendo um grupo de 126 militares especializados em corneta e tambor. Depois foi a vez da Banda Sinfônica da CFN preparar um pot-pourri com marchinhas de Carnaval e outros sucessos do passado. Gerente cultural do MIS RJ, a cantora, atriz e escritora Mona Vilardo assumiu o microfone para interpretar “Primavera do Rio”, também conhecida na voz de Carmen Miranda (mentora de Emilinha) e “Chiquita Bacana”, grande sucesso do carnaval de 1949. Vilardo cantou ainda a romântica “Se queres saber”.

Em julho, Vilardo participou de uma gravação inusitada. Caracterizada como Emilinha, cantou "Cisne Branco" (o hino da Marinha) no Navio Multipropósito Atlântico, maior navio da Esquadra Brasileira. Um vídeo que alternava as imagens no Navio Multipropósito com cenas de antigos filmes de Emilinha foi projetado em um telão durante a cerimônia.

— Mulheres como Emilinha Borba foram revolucionárias — diz Vilardo, que também está à frente do projeto "Elas por Ela — As Rainhas do Rádio", que recupera as trajetória das grandes cantora da época. — A Marlene, por exemplo, foi suspensa por usar calça comprida. A Emilinha começou cantando escondida da mãe. Porque naquele tempo era um vexame cantar na rádio.

Para explicar melhor o legado dessas artistas às novas gerações, Vilardo faz referências a estrelas do presente.

— A Linda Batista era uma espécie de Rainha da Sofrência, uma Marília Mendonça de seu tempo. Já Emilinha era a Ivete Sangalo.

Muitos consideram Emilinha como a primeira grande estrela de massas, em uma época em que era o rádio — e não a TV — que fazia as estrelas. Na plateia de cerca de 100 pessoas estavam integrantes do fã clube oficial de Emilinha Borba.

— Os mais antigos ainda lembram do legado dela e da importância que ela tinha para a Marinha — diz a tenente Liana Magalhães, regente Banda Sinfônica. — Mas a garotada não sabe. Então temos que trazer de volta essa memória, porque suas músicas são tocadas até hoje e música boa não morre.

