Emilio Dantas emociona público por semelhança com Cazuza em 'Vai na fé'

Uma cena de "Vai na fé" chamou atenção do público na última segunda-feira (12). Em determinada sequência da novela das 19h, da TV Globo, o personagem Theo (interpretado por Emilio Dantas) cantou a música "Mal nenhum", de Cazuza, ao lado de Rafael (Caio Manhete). A semelhança da voz de Emilio com a voz de Cazuza foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais.

Vale lembrar que Emilio Dantas foi projetado nacionalmente, há exatamente uma década, depois de interpretar o famoso cantor e compositor no musical biográfico "Cazuza — Pro dia nascer feliz", dirigido por João Fonseca. O trabalho fez com que o ator ganhasse dois calos nas cordas vocais. De um deles, Emilio não conseguiu se desfazer.

— Imagina passar três horas, durante dois anos, cantando e falando em outra nota — explicou ele, numa entrevista publicada pelo jornal "Extra". — Cazuza faz parte da minha vida. O grande barato dele foi achar profundidade nas palavras simples.

A relação de Emilio com a música é antiga. Aos 18 anos, o artista carioca liderou os vocais de uma banda de garagem, com amigos. Em 2006, foi escolhido — por meio de um processo de seleção — para substituir Liô Mariz como cantor na banda Som da Rua. No mesmo ano, fez parte do elenco do espetáculo "Aldeia dos ventos", de Oswaldo Montenegro, e descobriu sua faceta como ator.

