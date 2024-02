A- A+

televisão Emilio Dantas sobre o ''Masked Singer'': ''Nenhuma novela vai me convidar para ser uma alface'' O ator foi convidado do Mais Você nesta segunda, 26, para falar sobre sua participação no programa

O ator Emilio Dantas, eliminado do The Masked Singer Brasil no último domingo, 25, foi convidado do Mais Você nesta segunda, 26, para falar sobre sua participação no programa. Para ele, a experiência foi uma diversão à parte - ainda que a fantasia pesasse mais de 25 kg: "Eu brinquei com meus amigos que nenhuma novela, ou filme, ou série, vai me convidar para ser uma alface", disse.

Emilio começou sua carreira como cantor em uma banda de rock - o que já o familiarizava para parte dos desafios na competição, inclusive o de cantar em inglês.

'Sofrência Gringa'

O ator foi eliminado na disputa contra Preguiça, Mamãe Abacate e Bode - na última edição, todos os personagens cantaram "sofrências". Emilio escolheu ''Forget You'', sucesso de Cee Lo Green, que ele classificou como "sofrência gringa".

O "Pé de Alface" conta que escolheu cantar músicas que já conhecia: "Jamais passaria vergonha cantando em inglês em rede nacional", brincou.

Na batalha com Mamãe Abacate, mudou totalmente de gênero musical e escolheu o pagode Cilada, do Molejo.

Emilio contou que a fantasia passou por ajustes para que ele conseguisse cantar melhor, como colocar toalhas na parte da cabeça pra que ele conseguisse se secar. Relembrou, ainda, o momento em que foi desmascarado comendo... uma alface - tudo ideia dele. "Fiquei um tempo com a alface ali (risos) mas me diverti muito, foi uma oportunidade única. Quis aproveitar ao máximo possível", disse.

O ator revelou que vai mostrar seu vídeo como Pé de Alface para os gêmeos de dois anos, Raul e Roque.

