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TEATRO Emilio Orciollo Netto apresenta monólogo com texto de Martha Medeiros no Recife "Também Queria Te Dizer - Cartas Masculinas" realiza duas apresentações no Teatro Luiz Mendonça

O ator Emilio Orciollo Netto desembarca no Recife para duas apresentações de “Também Queria Te Dizer - Cartas Masculinas”. A peça teatral, que é inspirada em textos de Martha Medeiros, estará no Teatro Luiz Mendonça nesta setxa-feira (27) e no sábado (28).

A dramaturgia do espetáculo é construída a partir de cartas lidas em primeira pessoa. Seis delas estão no best-seller “Tudo Que Eu Queria Te Dizer”, e uma é inédita, escrita especialmente pela autora para o ator.

Sozinho no palco, Emilio Orciollo Netto interpreta diferentes homens. Os relatos ficcionais abordam temas sensíveis e universais, como traição, aborto, orientação sexual e culpa, sempre com um viés tragicômico.

Com direção de Victor Garcia Peralta, a montagem está em cartaz há doze anos e estreia agora na capital pernambucana, após temporada recente em Portugal. O cenário é minimalista, adotando apenas uma cadeira, uma caixa de som operada pelo próprio ator, que veste um figurino neutro.

“Tudo Que Eu Queria Te Dizer” foi lançado por Martha Medeiros em 2007 e já vendeu mais de 100 mil exemplares. Outras cartas do livro, assinadas por personagens femininas, foram levadas ao palco por Ana Beatriz Nogueira, também dirigida por Victor Garcia Peralta.

Serviço:

Espetáculo "Também Queria Te Dizer - Cartas Masculinas", com Emilio Orciollo Neto

Quando: nesta sexta-feira (27), às 20h; e no domingo (28), às 18h

Onde: Teatro Luiz Mendonça - Avenida Boa Viagem, s/n, Parque Dona Lindu

Ingressos a partir de R$ 40, à venda no site do teatro



*Com informações da assessoria de imprensa.



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