Emílio Surita, do "Pânico", é internado após diagnóstico de câncer; saiba mais

O apresentador do programa “Pânico” Emílio Surita teria sido diagnosticado com câncer e internado no Hospital São Luiz, em São Paulo, após realização de cirurgia. A informação é do jornalista Odair Del Pozzo, divulgada através de suas redes sociais na última terça-feira (16).

Segundo Del Pozzo, Emílio teria passado uma semana na ala oncológica da UTI, mas agora já estaria se recuperando em um quarto.

Durante sua ausência, a atração da Rádio Jovem Pan está sendo comandada pelo humorista Daniel Zukerman, membro de longa data do elenco. A assessoria do “Pânico” e da Jovem Pan ainda não se pronunciaram sobre.

