Streaming "Emily em Paris" e "Fallout": as estreias no streaming na semana de 14/12 a 20/12; veja trailers "Law & Order: SVU" também está na lista

A Europa está ficando pequena para Emily. Depois da França, a protagonista da série da Netflix “Emily em Paris” arruma as malas para a Itália, dividindo parte de seu tempo também entre as cidades de Roma e Veneza. As aventuras das novas viagens da quinta temporada começam na quinta-feira.

Emily em Paris (Netflix, a partir de 18/12)

“Mas não significa que ela deixará Paris”, adiantou Darren Star, criador da série, ao site Tudum, da Netflix. A ideia de que a personagem de Lily Collins abra uma filial da Agence Grateau em outro país surgiu para “se antecipar ao público e levá-lo a lugares inesperados”, disse Star.

Durante a efetivação da missão, Emily aprofunda a relação com Marcello, herdeiro dos negócios de tecido da família Muratori (o ator Eugenio Franceschini). Enquanto ele está encantado com a americana, a matriarca da família, Antonia (Anna Galiena), não fica nada impressionada com as ideias dela.

Entre outras novidades da temporada, está a chegada da atriz Minnie Driver como princesa Jane, uma amiga de Sylvie, a chefe de Emily, que entrou para uma das famílias reais europeias.

Fallout (Prime Video, a partir de 17/12)

Estrelada por Ella Purnell, Walton Goggins e Justin Theroux (que esteviram em São Paulo na feira de cultura pop CCXP), esta adaptação de um dos mais populares games do mundo chega à segunda temporada. Nos novos episódios da história pós apocalipse, os personagens encaram uma jornada pelo deserto do Mojave até a cidade New Vegas.

Selvagens por natureza (Apple TV, a partir de 19/12)

Hugh Bonneville, ator de “Downton Abbey”, é o narrador desta série documental que acompanha seis animais jovens e em perigo de extinção por anos, em vários países do mundo. São eles um filhote de elefante e dois de guepardos, um de urso da lua e outros filhotes de lince-ibérico e de pinguim-africano.

O que tem na caixa? (Netflix, a partir de 17/12)

Este game show apresentado por Neil Patrick Harris, da série “How I met your mother”, tem caixas que escondem surpresas para os participantes. Correndo contra o tempo, cada dupla precisa responder perguntas e adivinhar o que tem dentro de cada baú e tentar manter os prêmios até o fim.

Law & Order: SVU (Globoplay, a partir de 16/12)

As temporadas 23 e 24 deste sucesso da rede americana NBC chegam juntas ao streaming da Globo. Na 24ª, acontece a saída da detetive Amanda Rollins (a atriz Kelli Giddish) e a incorporação da detetive Grace Muncy (Molly Burnett) ao grupo principal de investigadores

