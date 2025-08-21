A- A+

STREAMING ''Emily em Paris'': saiba a data de estreia da quinta temporada Os dez novos episódios de série da Netflix chegam dezembro

A quinta temporada de "Emily em Paris" já tem data de estreia: 18 de dezembro. A Netflix divulgou a informação nesta quarta-feira, junto com imagens de Emily Cooper (a atriz Lily Collins) em Veneza, na Itália, o novo cenário da série.

A sinopse oficial dos dez episódios diz que "agora à frente da Agence Grateau em Roma, Emily enfrenta desafios profissionais e românticos enquanto se adapta à vida em uma nova cidade. Mas, quando uma ideia de trabalho não sai como esperado, as consequências levam a desilusões amorosas e obstáculos em sua carreira. Em busca de equilíbrio, ela se entrega ao estilo de vida francês – até que um grande segredo coloca em risco uma de suas relações mais próximas. Ao encarar os conflitos com honestidade, Emily descobre conexões mais profundas, uma clareza renovada e uma nova disposição para abraçar o inesperado".

Além de Lily, o elenco tem ainda Philippine Leroy-Beaulieu (como Sylvie Grateau), Ashley Park (como Mindy Chen), Lucas Bravo (como Gabriel), Samuel Arnold (como Julien) e Bruno Gouery (Luc).

Veja também