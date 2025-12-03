A- A+

STREAMING "Emily em Paris" revela novo trailer da quinta temporada; assista Os novos episódios da série estreiam na Netflix no dia 18 de dezembro

A aguardada quinta temporada de “Emily em Paris” chega à Netflix no dia 18 de dezembro. Um novo trailer foi divulgado nesta quarta-feira (3), revelando um pouco mais sobre a nova vida da protagonista em Roma.

Emily (Lily Collins) enfrenta desafios profissionais à frente do escritório da Agence Grateau na Itália, enquanto vive um romance com Marcello (Eugenio Franceschini) e se adapta à nova cidade. No entanto, uma ideia de trabalho não sai como esperado, trazendo como consequência desilusões amorosas e obstáculos em sua carreira.

“Em busca de equilíbrio, ela se entrega ao estilo de vida francês – até que um grande segredo coloca em risco uma de suas relações mais próximas”, aponta a sinopse. O novo trailer sugere uma inesperada aproximação entre Mindy (Ashley Park) e Alfie (Lucien Laviscount), a melhor amiga e o ex-namorado de Emily.



Todos os dez episódios da temporada serão lançados de uma só vez. Darren Star, criador da série, segue na produção executiva e no roteiro. O elenco traz de volta ainda nomes como Philippine Leroy-Beaulieu, Lucas Bravo, Samuel Arnold e William Abadie.



*Com informações da assessoria de imprensa.

