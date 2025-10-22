Qua, 22 de Outubro

"Emily em Paris": veja o trailer da quinta temporada da série na Netflix

Novos episódios estreiam na plataforma apenas em 18 de dezembro

Quinta temporada de "Emily em Paris"Quinta temporada de "Emily em Paris" - Foto: Divulgação/Netflix

Dia 18 de dezembro é dia de estreia da quinta temporada de "Emily em Paris", e a Netflix divulgou nesta quarta-feira o primeiro trailer dos novos episódios. Agora, a personagem de Lily Collins está na Itália e, pelas imagens, o romance dela com Marcello promete esquentar.

“Marcello é uma outra aventura que queremos para Emily, porque, no fim das contas, queremos que ela consiga ter um equilíbrio melhor entre trabalho e vida pessoal”, disse o criador Darren Star ao Tudum da Netflix.

“Queremos que Emily possa sorrir sem condições. Queremos vê-la além do seu modo de férias. E ele aparece no momento perfeito.”

Além de Roma, a nova temporada foi gravada em Veneza. Mas, segundo os produtores, isso não quer dizer que Emily não retornará a Paris em algum momento.

Sinopse de "Emily em Paris"
A sinopse oficial dos dez episódios diz que "agora à frente da Agence Grateau em Roma, Emily enfrenta desafios profissionais e românticos enquanto se adapta à vida em uma nova cidade.

Mas, quando uma ideia de trabalho não sai como esperado, as consequências levam a desilusões amorosas e obstáculos em sua carreira.

Em busca de equilíbrio, ela se entrega ao estilo de vida francês – até que um grande segredo coloca em risco uma de suas relações mais próximas.

Ao encarar os conflitos com honestidade, Emily descobre conexões mais profundas, uma clareza renovada e uma nova disposição para abraçar o inesperado".

