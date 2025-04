Eminem é avô! Filha de rapper revela que deu à luz e homenageou o pai com nome; saiba qual

A- A+

Hailie Jade, filha do rapper americano Eminem, deu à luz seu primeiro filho. O menino foi chamado de Elliot Marshall McClintock, numa homenagem ao célebre avô, cujo nome de batismo é Marshall. A filha do artista publicou nas redes sociais as primeiras fotos do bebê, nascido em 14 de março.

"Feliz data prevista para o parto. 3 semanas na Terra", escreveu ela na postagem, na qual revela que o parto, inicialmente previsto para 3 de abril, foi antecipado.

Nas imagens, Elliot aparece com os olhos abertos, deitado e vestido com um macacão azul.

Fãs de Eminem e da família acompanhavam a gestação desde que o astro foi surpreendido pela notícia que seria avô aos 51 anos.

Em outubro do ano passado, o rapper divulgou a novidade junto ao videoclipe da faixa Temporary, uma parceria com Skylar Grey.

Na faixa, ele reflete sobre a morte, se declara para a filha e destaca sua preocupação com o momento em que não esteja mais presente.

Numa das imagens do clipe, Hailie presenteia o pai com uma imagem de ultrassom e um uniforme de futebol americano com o nome "Vovô" nas costas.

O artista fez expressão de chocado, enquanto assimilava a informação.

Eminem também é pai de Alaina Mathers, de 31 anos, e Stevie Laine, de 22, frutos do casamento com Kim Scott.

