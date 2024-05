Eminem ironiza Meggan Thee Stallion e RuPaul em nova canção; entenda

A- A+

Eminem lançou nesta sexta-feira (31) "Houdini", primeiro single de seu 12º álbum, "The Death of Slim Shady (Coupe de Grâce)". A letra traz o estilo provocativo do rapper, com ataques à Megan thee Stalion, à "mãe das drag queens", RuPaul e ao rapper condenado por pornografia infantil, R. Kelly.

"Em meu último truque, vou fazer minha carreira desaparecer", disse Eminem ao anunciar a canção. Veja abaixo os trechos da letra que mais causaram comoção entre os fãs.

Megan Thee Stallion

Eminem sugere o interesse em fazer uma parceria com Meghan, mas com um trocadilho envolvendo a palavra "feat". De forma sarcástica, ele faz soar como "shoot at a feet" (tiro no pé, em tradução livre), em referência ao caso em que Tory Lanez, ex-namorado da rapper, atirou no pé de Megan e foi condenado a dez anos de prisão.

“If I was to ask for Megan Thee (what?) Stallion if she would collab with me, would I really have a shot at a feat?".

RuPaul

Além de Megan, Eminem também aponta para Rupaul, ator, drag queen e modelo americano conhecido pelo programa RuPaul's Drag Race e faz um comentário depreciativo sobre a comunidade trans.

"You too, Paul, got two balls, big as RuPaul's". Em tradução: "Você também, Paul, tem duas bolas, grandes como as de RuPaul". E em outro trecho: "My transgender cat's Siamese, identifies as Black, but acts Chinese", em tradução: "Meu gato transgênero é siamês, se identifica como negro, mas age como chinês".

R. Kelly

Além de nomes amados pelo público, Eminem também atacou uma persona non grata no meio do rap, R. Kelly. O artista condenado por extorsão, tráfico sexual e pornografia infantil e acumula mais de 40 anos de condenação.

Em um trecho ele ironiza a situação do rapper ao citar que escuta a música favorita de R. Kelly, uma que cantou com Black Eyed Peas. O nome da música é "karma" e ele comenta sobre seus bens luxuosos com mansões e carros, que ele perdeu após a condenação.

"In the coupe, leanin' back my seat (What?) / Bumpin' R. Kelly's favorite group, the Black Eyed Peas (Guy pees)". "Em tradução: "No cupê, recostando meu assento (O quê? ) / O grupo favorito de Bumpin 'R. Kelly, o Black Eyed Peas".

Veja também

TEATRO "Retratos de Chumbo, As Rosas que Enfrentaram os Canhões" entra em cartaz no Teatro Luiz Mendonça