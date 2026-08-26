A- A+

HOMENAGEM Eminem mostra mensagem carinhosa que recebeu de Dolly Parton antes de sua morte Na legenda da publicação, Eminem disse que ficou profundamente marcado pelo gesto

Eminem compartilhou uma mensagem carinhosa que recebeu de Dolly Parton antes da morte da cantora, aos 80 anos. O rapper publicou o conteúdo nas redes sociais na última terça-feira, 25, e lamentou não ter tido a oportunidade de conhecê-la pessoalmente.

Na mensagem, Dolly parabenizou o cantor por sua entrada no Hall da Fama do Rock & Roll e destacou a admiração que tinha pelo trabalho dele. "Sua apresentação foi incrível e todo mundo disse isso", escreveu Dolly.

Ela reconheceu que não conhecia muito de rap, mas afirmou ter percebido que Eminem era "o melhor" no gênero. A cantora também contou que sentia uma conexão inexplicável com o rapper, apesar de não saber explicar exatamente o motivo.

"Além disso, espero que o que tenho a dizer não pareça estranho para você, mas sempre senti uma conexão inexplicável com você, como se eu o conhecesse de alguma forma", escreveu.

Dolly ainda revelou que esperava encontrá-lo no evento, mas acabou perdendo a oportunidade. "Eu esperava encontrá-lo no show, mas você sabe como essas coisas são malucas. Pessoalmente, eu odeio isso e perdi minha chance, mas talvez algum dia a gente se encontre."

A artista também incentivou Eminem a continuar com seu trabalho. "Continue fazendo o que está fazendo, porque você faz isso tão bem e, por mais complexo que seu mundo possa ser, saiba que você é muito especial e toca as pessoas de maneiras que nem imagina", declarou a cantora.

Na legenda da publicação, Eminem disse que ficou profundamente marcado pelo gesto. "Sinto muito por nunca termos tido a chance de nos conhecer, mas receber esta mensagem da Dolly realmente teve um impacto em mim. Ela definitivamente não precisava ter parado para fazer isso", escreveu.

O rapper afirmou que, mesmo sendo alguém que "ouvia principalmente rap", considerava Dolly um "ícone" e uma "superestrela em todos os sentidos". "Descanse em paz, Dolly. E obrigado pelas palavras gentis", finalizou.

Veja também